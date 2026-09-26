Los Warriors anuncian la renovación de Stephen Curry por dos temporadas

Los Golden State Warriors anunciaron la ampliación por dos años del contrato de su jugador estrella Stephen Curry, y un monto de 116 millones de dólares, según medios estadounidenses.

"Una verdadera leyenda de la Bahía está aquí para quedarse. Los Golden State Warriors han renovado el contrato de Stephen Curry, cuatro veces campeón de la NBA y dos veces mejor jugador de la liga", indicó el viernes la franquicia de California en su cuenta de X.

La cadena deportiva ESPN precisó que el base de los Warriors había firmado un nuevo contrato de dos años, con opción a un año adicional, por 116 millones de dólares (101 millones de euros).

Curry, de 38 años, posee, entre otros registros, el récord absoluto de triples en la NBA.

El jugador del protector bucal siempre mordisqueado comenzará a finales de octubre su 18ª temporada en la élite del baloncesto mundial, siempre con la misma camiseta.

Este verano, la franquicia californiana renovó el contrato de su otra leyenda, Draymond Green, por una temporada y 28 millones de dólares, después de haber fracasado en el intento de fichar a la leyenda LeBron James.

Green, de 36 años, también ha desarrollado toda su carrera con los Warriors, que lo reclutaron en el draft de 2012.

En mayo, el entrenador Steve Kerr volvió a firmar por dos años con los Warriors, adonde llegó en 2014 antes de guiarlos hacia cuatro títulos de campeones de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022).