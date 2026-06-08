Los Spurs se relanzan en las Finales de NBA con asalto al Madison

Resistiendo en un emocionante final, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vencieron el lunes 115-111 a domicilio a los New York Knicks y se acercaron 2-1 en las Finales de la NBA.

Wembanyama se agigantó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para que su equipo prevaleciera bajo la asfixiante atmósfera en contra en el Madison Square Garden, que también abucheó al presidente estadounidense, Donald Trump.

San Antonio acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3-0, que ningún equipo ha remontado en la historia.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero el trabajo aún no está ni mucho menos terminado", afirmó Wembanyama, que se sobrepuso a los errores fatídicos que cometió en el segundo partido.

"Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Lo más difícil está aún por llegar", reconoció.

Aunque el francés sostuvo a los visitantes en ambos lados de la cancha, fue el joven Stephon Castle quien logró las canastas decisivas, con un triple que acabó con un apagón ofensivo y dos tiros libres que sellaron el triunfo a seis segundos del final.

Los Knicks de Jalen Brunson, que terminó con 32 puntos, no podrán así terminar con su sequía de títulos de medio siglo en el cuarto duelo, el miércoles, nuevamente en Nueva York.

El choque entre estos dos inesperados finalistas sigue vivo después de que los Knicks sacaran un monumental botín de San Antonio al ganar los dos primeros partidos.

Ningún equipo ha conquistado el anillo tras caer en casa en los dos primeros juegos, pero los Spurs dieron el lunes el paso inicial al prevalecer bajo el ambiente de locura que se vive en Nueva York con los Knicks.

- Abucheos a Trump -

Ni siquiera Donald Trump, neoyorquino de nacimiento, se quiso perder el primer partido de Finales en la Gran Manzana desde 1999 y se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a la serie decisiva de la NBA.

Buena parte de los casi 20.000 espectadores respondió con sonoros abucheos cuando la imagen de Trump, de pie y saludando militarmente, apareció en la pantalla gigante del Madison.

A las celebridades que siguen incondicionalmente a los Knicks, como Ben Stiller y Timothee Chalamet, se sumaron leyendas deportivas de Nueva York como Derek Jeter y rostros icónicos como el del comediante Larry David.

Las emociones en las gradas, reflejo de la pasión desbordada en las últimas semanas en la mayor ciudad de Estados Unidos, no tardaron en trasladarse al parqué, con varios encontronazos entre ambos equipos.

Wembanyama advirtió que los Spurs no se iban a dejar intimidar y le propinó un empujón a Brunson en el primer cuarto que envió a la estrella local al suelo.

Inmune a las provocaciones, Brunson fue otra vez el objetivo de la agresividad de los texanos al recibir una colisión de Castle que lo mandó de nuevo al parqué doliéndose de la espalda.

- Castle decisivo -

El joven Castle, que anotó 18 de sus 23 puntos en la primera mitad, y Wembanyama comandaron el empuje inicial de los Spurs, que llegaron a tener una ventaja de 12 puntos en el segundo cuarto.

La inevitable reacción de los locales llegó después de varias decisiones arbitrales que reactivaron a las gradas.

Un triple de Brunson puso por primera vez por delante a Nueva York a cuatro minutos del descanso, cuando la distancia estaba en siete puntos (64-57).

Pero los jóvenes Spurs, el plantel que destronó al campeón Oklahoma City Thunder, no se deshicieron en la olla a presión del Madison.

Wembanyama, en su primer gran partido en unas Finales, mantuvo firme a San Antonio y, cuando los Spurs se bloquearon en tres minutos sin anotación, Castle clavó un triple lejano que los separaba a siete puntos (111-108) a tres minutos del final.

Los intentos de Brunson y OG Anunoby por alcanzar a los Spurs chocaron con otras acciones decisivas de Castle y De'Aaron Fox para arruinar la fiesta más esperada en el Madison.