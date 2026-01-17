Los Spurs de Wembanyama frenan a los Timberwolves pese a recital de Edwards

Los 55 puntos de Anthony Edwards resultaron insuficientes este sábado para evitar la derrota de los Minnesota Timberwolves, que cayeron 126-123 ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en el Frost Bank Center de San Antonio.

Edwards, de 24 años, anotó 26 de sus 55 puntos en el cuarto período liderando el intento de remontada de unos Timberwolves que estuvieron abajo hasta por 25 puntos.

Además, el estadounidense estableció un récord de puntos en su carrera con una línea que incluye cuatro rebotes, tres asistencias y nueve triples.

El partido se convirtió en un clásico de la nueva era de la NBA, Edwards maravilló de larga distancia y Wembanyama apareció con rebotes y efectividad desde la línea de tiros libres en los momentos clave del cotejo.

"No vamos a ganar muchos partidos con la forma en la que jugamos en el segundo tiempo", dijo un crítico De'Aaron Fox. "Esta noche logramos cerrar el partido con un estupendo esfuerzo".

"Estamos jugando partidos cerrados, eso nos ayuda a largo plazo pero cuando quieres ser uno de los mejores debes saber ganar por un margen amplio cuando es necesario".

Fox (25) y Wembanyama (39) se combinaron para 64 puntos siendo los máximos anotadores del cuadro local.

Wembanyama, quien viene recuperando el ritmo en la titularidad, disputó 31 minutos lanzando para una efectividad del 52% (12/23).

- El Heat sorprende a los campeones -

El Miami Heat logró una de las victorias más significativas de la temporada al imponerse 122-120 sobre los campeones, Oklahoma City Thunder, en el Kaseya Center (Miami).

Una jornada que sirvió como celebración por el día de Martin Luther King, que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos, terminó con una soberbia actuación defensiva de Miami que tuvo varias ausencias, incluido el mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. y el escolta Tyler Herro.

Bam Adebayo se consolidó como la gran figura con un doble-doble de 30 puntos y 12 rebotes, apoyado en Normal Powell quien sumó 19 unidades, con cinco triples.

Lo que parecía una noche fácil para el Thunder luego de anotar 37 puntos en el primer cuarto, cambió drásticamente con la precisión y determinación defensiva de Miami en un tercer cuarto en el que se impuso 35-30.

La diferencia estuvo en la cantidad de oportunidades, Miami sumó 111 tiros en toda la noche contra 77 de OKC.

"Ellos cuidaron la pelota, jugaron con buena energía en ataque", dijo el entrenador, Mark Daigneault. "Se apoyaron en la energía de los aficionados, ellos jugaron un muy buen partido y hay que darles crédito".

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander visitó la línea de tiros libres en 13 ocasiones y se mantuvo perfecto en ruta a 39 puntos.

Ajay Mitchell desde la banca fue el segundo mejor anotador con unos lejanos 15 puntos en 28 minutos.

El Heat mejora su récord a 22 triunfos y 20 derrotas en la octava posición de la Conferencia Este mientras le propina apenas su octavo tropiezo de la temporada al Thunder en 43 partidos.