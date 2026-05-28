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Los Spurs de Wembanyama aplastan a Thunder y alargan la final del Oeste

Los Spurs de Wembanyama aplastan a Thunder y alargan la final del Oeste
Victor Wembanyama celebra una canasta frente a los aficionados de los San Antonio Spurs en la victoria ante el Oklahoma City Thunder en el sexto partido de la final del Oeste de la NBA el 28 de mayo de 2026 Christian Petersen
AFP
28 de mayo de 2026

Con un Victor Wembanyama de nuevo incontenible, los San Antonio Spurs derrotaron este jueves 118-91 al Oklahoma City Thunder y forzaron un séptimo y definitivo partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Wembanyama, con 28 puntos y 10 rebotes en 28 minutos, impulsó un triunfo arrollador de los texanos ante su público con el que colocaron el 3-3 en el global de la eliminatoria ante los vigentes campeones.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que firmó su peor partido de playoffs con sólo 15 puntos, tendrá una última oportunidad de volver a las Finales de la NBA en el duelo final del sábado en Oklahoma City.

El ganador de esta apasionante serie se medirá en las Finales de la NBA a los New York Knicks, que descansan desde el lunes tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers en el Este.

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