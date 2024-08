Los rugbiers franceses acusados de violación en Argentina, liberados pero sin poder salir del país

Los rugbiers franceses acusados de violación y detenidos desde el 8 de julio en Argentina, Hugo Auradou y Oscar Jegou, fueron liberados, aunque deberán permanecer en el país hasta finalizar el proceso, según una resolución judicial anunciada el lunes.

La Fiscalía de la provincia de Mendoza (oeste), donde se denunciaron los hechos, ordenó que los imputados recuperen la libertad, aunque dispuso "la conservación del resto de las medidas de coerción", entre ellas la retención del pasaporte, imposibilidad de la salida del país y prohibición de contacto por cualquier medio con la querellante.

En la resolución se establece que no se reunieron "elementos de convicción suficientes" para solicitar la prisión preventiva de los imputados por no haber "preeminencia de las pruebas de cargo por sobre las de descargo" y "por acreditarse francas contradicciones internas y periféricas respecto del relato de la denunciante".

El abogado francés de los jugadores, Antoine Vey, celebró esa liberación y declaró que fue "una decisión esperada, que constituye un paso crucial hacia el reconocimiento judicial de la inocencia" de los dos jugadores. El defensor espera que la resolución llegue a buen término "en las próximas semanas".

La abogada de la denunciante, Natacha Romano, dijo a la AFP que la resolución "ha generado mayor daño en la víctima, en su familia y mayor angustia".

Además, señaló que la liberación produjo "preocupación de que atenten contra su seguridad psicofísica" y que su representada se siente "totalmente desprotegida por la justicia mendocina".

Jegou y Auradou, ambos de 21 años, fueron imputados el 17 de julio pasado "por abuso sexual con acceso carnal (como se conoce a la violación en la ley argentina, ndlr) agravado por la participación de dos personas".

Los hechos habrían ocurrido el 7 de julio en el hotel de la ciudad de Mendoza donde se hospedaban los jugadores en medio de una gira con el seleccionado galo, sostiene la querella.

La defensa aseguró por su lado que las relaciones sexuales existieron pero que fueron consentidas.

- "Notables contradicciones" -

El viernes la prensa local había difundido una serie de audios que la denunciante le envió a una amiga luego de volver del hotel donde se hospedaban Jegou y Auradou.

Romano dijo que se trataba de una "prueba aportada por la querella", que "se sacó de contexto" y que "maliciosamente se divulgaron tres o cuatro (audios), que por ahí hacían a la conveniencia de la defensa".

La semana pasada la denunciante había ampliado su declaración frente al fiscal de la causa, Darío Nora, y el jueves los imputados fueron interrogados por el letrado durante casi cinco horas.

"Respiramos la libertad, estamos confiados en que prontamente van a recuperar la libertad", había dicho a la prensa el abogado defensor argentino Rafael Cúneo, hermano del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo, tras la declaración de los jugadores.

En la resolución de la justicia local que se conoció este lunes, se explica que, al inicio de la investigación, "existieron una serie de extremos de corte objetivo que determinaron la necesidad de disponer entonces la detención de los coimputados".

Sin embargo, el documento, firmado por el fiscal adjunto Gonzalo Nazar, establece que, a partir de las declaraciones de la denunciante y su cotejo con el resto del material probatorio no puede soslayarse "la existencia de notorias contradicciones, inconsistencias, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes" en el planteo de la querella.

El escrito menciona además "el tono jocoso" en el inicio de la conversación de la denunciante con su amiga, que fue revelada en los audios filtrados a la prensa.

También, considera que los testimonios incorporados hasta el momento por la demandante "no resultarían determinantes en un sentido incriminatorio" mientras que los descargos de los imputados "no podrían descartarse sin más".

Romano, la abogada querellante, destacó que la causa no está terminada: "La orden del recupero de libertad no implica un sobreseimiento, todavía está en plena investigación y por algo los imputados no podrán salir del país", dijo.

Horas después de la resolución, los deportistas franceses fueron fotografiados saliendo del domicilio en el que se encontraban junto con Germán Hnatow, uno de sus abogados locales, quien más temprano informó que este mismo lunes se les iban a retirar las tobilleras electrónicas que portaban durante su prisión domiciliaria.