Los pujantes Hornets emboscan a los Knicks y aprietan la pugna por los playoffs

Con 26 puntos de su novato estelar Kon Knueppel, los Charlotte Hornets acabaron este jueves con la racha ganadora de los New York Knicks y siguen apretando por un puesto garantizado en los playoffs de la NBA.

Los Hornets se impusieron por 114-103 en uno de los tres únicos partidos de la jornada.

Knueppel fue el gran protagonista del triunfo al liderar a los locales en puntos (26), rebotes (11) y asistencias (8).

El escolta, que ha marcado el récord de triples para un jugador de primer año, reforzó un poco más su candidatura al premio al Novato del Año, que a principio de temporada parecía reservado a Cooper Flagg (Mavericks), número uno del pasado Draft.

Ante los Knicks, Knueppel clavó seis de los 16 triples que firmaron los Hornets. LaMelo Ball (22 puntos) y Brandon Miller (21), los otros jóvenes pilares de la pujante franquicia, acribillaron también a los Knicks con cuatro triples cada uno.

Charlotte acumula 23 triunfos en sus 29 partidos disputados desde finales de enero y ocupan la novena plaza de la Conferencia Este con un registro de 39-34.

Por delante tiene a Orlando Magic (39-34) y Philadelphia 76ers (40-33), todos ellos con ganas de desbancar a los Toronto Raptors (40-32) de la sexta posición del Este, última que da acceso directo a las eliminatorias.

Los Knicks, terceros del sector (48-26), también disfrutaban de una buena racha de siete victorias seguidas hasta topar el jueves con los descarados Hornets.

El base Jalen Brunson logró 26 puntos y 13 asistencias pero el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns apenas aportó 13 tantos y 3 rebotes.

En otros escenarios, los Magic aprovecharon la visita de los Sacramento Kings para acabar con una racha de seis derrotas seguidas.

Orlando sólo pudo superar a Sacramento, último clasificado del Oeste, por un ajustado 121-117 con 30 puntos de Paolo Banchero y 23 de Desmond Bane.

En el otro partido, los Detroit Pistons reforzaron su dominio del Este con una victoria 129-108 ante los New Orleans Pelicans.

El pívot Jalen Duren volvió a asumir el liderato del ausente Cade Cunningham con 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Detroit mejoró su balance a 53-20 y conserva un colchón de 4,5 victorias sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics.