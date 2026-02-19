Los Pistons de Cunningham le dan otra paliza a los Knicks en regreso de NBA

Con 42 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons retomaron este jueves la acción en la NBA con otro intimidante triunfo por 126-111 sobre los New York Knicks, con el que mantienen el liderato general.

A continuación las principales escenas de la jornada de la liga de básquetbol norteamericana, que dio por concluido el parón por el Juego de las Estrellas del pasado fin de semana:

- Jefes del Este -

Una semana atrás, los Pistons se fueron a descansar con el mejor registro de la NBA y este jueves ratificaron su dominio al asaltar el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Con esta victoria por 15 puntos, Detroit se ha impuesto con rotundidad en los tres duelos de la temporada con los Knicks, que eran los favoritos para mandar en la Conferencia Este al inicio de campaña.

Cade Cunningham, ganador del All Star Game el domingo con un combinado de jóvenes figuras, ofreció otro recital con 42 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias.

El base, que empieza a entrar en las conversaciones para el premio al Jugador Más Valioso (MVP), dirige con maestría a un equipo que suma 41 victorias y 13 derrotas, un balance impensado antes de comenzar el curso.

Sin ganar unos playoffs desde 2008, los Pistons rompieron el año pasado con un lustro de ausencias de las eliminatorias de postemporada, para caer a la primera precisamente ante los Knicks.

Este jueves el equipo neoyorquino, tercero del Este (35-21), fue incapaz de aprovechar la baja por sanción de los dos pívots de Detroit, Jalen Duren e Isaiah Stewart

Karl-Anthony Towns finalizó con 21 puntos y 11 rebotes y el base Jalen Brunson llegó a 33 puntos y 8 asistencias para unos Knicks a quienes les falló la inspiración desde la línea exterior, con sólo 8 triples convertidos de 35 intentos.

- Cleveland no pierde con Harden -

Los Cleveland Cavaliers se deshicieron sin problemas de los Brooklyn Nets por 112-84 y siguen reforzando su candidatura en el Este gracias a la llegada de James Harden.

Con la Barba, intercambiado dos semanas atrás con los Clippers a cambio de Darius Garland, los Cavs no conocen la derrota en los últimos cuatro partidos.

En total, Cleveland ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos para escalar hasta el cuarto lugar del Este (35-21).

Este jueves Harden firmó 16 puntos, con una efectividad de 6-8 en tiros de campo, además de 3 triples y 9 asistencias ante los débiles Nets que dirige el español Jordi Fernández, antepenúltimos del Este (15-39).

Donovan Mitchell (17 puntos) y Evan Mobley, que regresaba tras lesión, sólo tuvieron que estar en pista 21 y 19 minutos, respectivamente.

- LaMelo juega tras accidente -

En Charlotte, los Houston Rockets derrotaron por 105-101 a los Hornets, que alinearon de titular a su figura LaMelo Ball un día después de que protagonizara un accidente vial.

Según vídeos difundidos en la prensa local, el talentoso base chocó contra otro vehículo en una intersección y, tras bajar de su lujosa camioneta, se subió a otro auto para marcharse del lugar.

"Afortunadamente, todo el mundo está bien, así que gracias a Dios", dijo Ball sobre el incidente tras el partido, en el que anotó 11 puntos en 31 minutos.

Kevin Durant, con 35 puntos, comandó el triunfo de los Rockets.