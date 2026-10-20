Los Knicks alzan la bandera de campeones después de medio siglo de espera

Por primera vez en 53 años, los New York Knicks elevaron este martes el banderín de campeones de la NBA a lo más alto del Madison Square Garden, en una emotiva ceremonia previa al debut en la nueva temporada.

Los Knicks afrontaban un estreno de lujo frente a los Philadelphia 76ers de LeBron James, pero antes sus aficionados disfrutaron de una celebración que llevaban esperando desde el anterior título en 1973.

Jalen Brunson, estrella y capitán del equipo, dirigió unas palabras de agradecimiento a los 19.000 hinchas, entre ellos algunas de las celebridades que los acompañan incondicionalmente, como los cineastas Spike Lee y Ben Stiller.

"No lo habríamos logrado sin ustedes", dijo el base, que acababa de recibir su anillo de campeón de manos de Walt Frazier, líder del plantel ganador en 1973.

"Es realmente un sueño hecho realidad (...) Nos encantaría repetir la alegría que vivió la ciudad este verano", aseguró Brunson.

"Ahora todos estamos emocionados por empezar esta temporada, estamos listos (...) Levantemos esta bandera", demandó el capitán.

Cánticos de "Let's go Knicks" (¡Vamos, Knicks!) resonaron en el mítico Madison mientras se elevaba hasta el techo el tercer banderín de campeón de la historia de la franquicia.

Los Knicks, con su núcleo de figuras intacto, aspiran ahora a ser los primeros en repetir título desde los Golden State Warriors en 2018.

Philadelphia, su rival en el debut del martes, se perfila como la mayor amenaza en la Conferencia Este tras los sonados fichajes de LeBron James y Jaylen Brown.