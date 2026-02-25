Los hinchas escoceses podrán llevar su bolso tradicional en el Mundial

Los aficionados de Escocia obtuvieron una derogación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para poder llevar el bolso indisociable de su tradicional kilt durante el Mundial de fútbol de junio y julio, indicó este miércoles la Federación Escocesa de Fútbol (SFA).

"La FIFA confirmó que los sporrans estarán autorizados en los estadios, siguiendo los procedimientos estándares de cacheo e inspección", declaró un portavoz de la SFA.

El sporran es un bolso colocado en el cinturón que palía la ausencia de bolsillos del kilt.

Los organizadores del Mundial estimaron en un primer momento que ese accesorio era demasiado grande para ser autorizado en las tribunas y que contravenía las normas de seguridad sobre bolsos y mochilas en las tribunas.

Los aficionados de Escocia componen la llamada "Tartan Army", una de las hinchadas más festivas y emblemáticas del fútbol.

Se espera la presencia de miles de personas procedentes de Escocia para acompañar a su selección en su regreso al Mundial después de 28 años.

Escocia quedó encuadrada en el grupo C, donde se enfrentará a Haití y Marruecos en Boston, antes de un gran duelo contra Brasil en Miami.