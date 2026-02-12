Los favoritos Canadá y EEUU empiezan bien en el torneo olímpico de hockey

El torneo masculino del hockey sobre hielo arrancó este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y los dos principales favoritos, Canadá y Estados Unidos, empezaron con triunfos amplios.

Los canadienses, que se colgaron sendas medallas de oro en los dos anteriores Juegos con presencia de los jugadores de la NHL (2010 y 2014) como ocurre ahora en este 2026, se impusieron 5-0 a la República Checa, la selección que fue campeona mundial en 2024.

Los checos plantaron batalla en la primera parte, pero el joven de 19 años Macklin Celebrini liberó a los canadienses marcando a cinco segundos de la primera pausa.

Mitch Marner (27'), Bo Horvat (38'), Nathan MacKinnon (48') y Nick Suzuki (54') completaron la goleada canadiense, para un marcador demasiado severo para los méritos del equipo europeo.

Canadá se pone como primer líder del grupo A, con una mejor diferencia de goles que Suiza, que ganó por su parte 4-0 a Francia.

Por un marcador también amplio (5-1) se impuso Estados Unidos a Letonia en su debut, donde Brock Nelson destacó con un doblete.

Los letones llegaron a igualar 1-1 provisionalmente, pero hasta ahí llegó su resistencia.

El Team USA lidera ya el grupo C, donde Alemania empezó con victoria 3-1 sobre Dinamarca.