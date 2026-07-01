Los Celtics traspasan a Jaylen Brown a sus rivales Sixers (medios)

Tras una década y un anillo de campeón con los Boston Celtics, Jaylen Brown fue traspasado este miércoles a los Philadelphia 76ers a cambio de Paul George y un paquete de selecciones de Draft, avanzaron medios estadounidenses.

Esta inesperada operación de Boston con los Sixers, el equipo que los eliminó en los pasados playoffs, termina con el dúo estelar que Brown conformó durante nueve años con Jayson Tatum.

La dupla alcanzó el anillo para Boston en 2024 en unas Finales en las que Brown fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).

El alero, de 29 años, acaba de jugar la mejor temporada de su carrera con 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias, gran parte de ella en ausencia de Tatum por lesión.

Liderados por Brown, los Celtics terminaron en la segunda posición de la Conferencia Este pero encajaron una sorprente eliminación en primera ronda de playoffs ante Philadelphia.

En los Sixers, Brown debe apuntalar un plantel que, todavía bajo el liderato de Joel Embiid, cuenta con dos de los mejores jugadores jóvenes de la liga en Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

Además del veterano Paul George, los Sixers enviarán a Boston dos elecciones de primera ronda del Draft y dos de segunda a cambio de Brown, de acuerdo con ESPN y The Athletic.

Aunque fue elegido en el segundo mejor quinteto de la temporada, la salida de Brown de Boston era esperada después de que fuera ofrecido en el fallido intento de fichaje de Giannis Antetokunmpo, finalmente adquirido por los Miami Heat.