Los Celtics arrollan, el Este se aprieta y Flagg firma noche histórica de 51 puntos

Los Celtics dominaron este viernes a unos Bucks en crisis y se afirmaron en la cima de la NBA, en una jornada que reordenó la lucha por los playoffs en el Este y donde el novato de los Mavs, Cooper Flagg, firmó una noche histórica de 51 puntos pese a la derrota ante Orlando.

Estas son las tres escenas de la jornada:

-Boston impone jerarquía-

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Jayson Tatum sumó 23 este viernes en la aplastante victoria de los Boston Celtics a los Milwaukee Bucks por 133-101, y afianzaron así su dominio en el tercer puesto de la Conferencia Este de la NBA.

Tatum aportó 11 rebotes, nueve asistencias y tres robos de balón antes de que él y Brown descansaran en el cuarto periodo, con el partido ya sentenciado ante unos Bucks en plena crisis.

Dos noches después de anotar 53 puntos en el primer cuarto contra Miami, los Celtics volvieron a tener un arranque fulgurante.

Ocho de sus 17 triples llegaron durante ese primer periodo de 43 puntos, lo que les permitió llegar al descanso con una ventaja de 75-55.

Los Celtics, que han ganado cinco de sus últimos seis partidos, mantuvieron su ventaja de dos juegos y medio sobre los New York Knicks en la lucha por el segundo puesto del Este.

-La pelea en el Este se reordena-

Los Knicks, que han tenido dificultades últimamente ante equipos de alto nivel, no tuvieron problema alguno para propinar una paliza de 136-96 a los Chicago Bulls, equipo que ya ha quedado eliminado de la contienda por los playoffs.

OG Anunoby fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos y capturó ocho rebotes.

Jalen Brunson y Mitchell Robinson aportaron 17 puntos cada uno; Brunson sumó además 11 rebotes.

Anunoby acertó nueve de sus 15 tiros de campo, incluyendo siete de 10 desde la línea de tres puntos.

Robinson, titular en lugar del pívot lesionado Karl-Anthony Towns, convirtió los siete tiros que intentó.

Los Atlanta Hawks, quintos en el Este, se impusieron con comodidad a los Brooklyn Nets por 141-107; por su parte, los Philadelphia 76ers consolidaron su sexto puesto en el Este —la última plaza de acceso directo a los playoffs— con una victoria de 115-103 sobre los Minnesota Timberwolves.

Paul George anotó 23 puntos, Tyrese Maxey contribuyó con 21, y Joel Embiid regresó tras perderse un partido por enfermedad para firmar 19 puntos, 13 rebotes y siete asistencias.

- Noche histórica para Flagg -

A falta de cinco partidos para el final de la temporada regular, los Sixers se mantuvieron una fracción por delante de los Toronto Raptors, situados en el séptimo puesto, quienes vencieron a los Memphis Grizzlies por 128-96 para mantenerse en la cima del apretado grupo que lucha por una posición en el play-in.

Los Charlotte Hornets, octavos en la clasificación, derrotaron a los Indiana Pacers por 129-108; por su parte, los Orlando Magic resistieron una espectacular actuación de 51 puntos del novato de Dallas, Cooper Flagg, para lograr una victoria de 138-127 sobre los Mavericks.

Flagg, de 19 años, se convirtió en el primer joven en registrar un partido de 50 puntos en la NBA.

Se unió a Michael Jordan como los únicos novatos en registrar múltiples partidos de 45 puntos o más en su primera temporada.

"Debería ser el Novato del Año", dijo Jason Kidd, entrenador de los Mavs.

"Por las cosas que ha logrado, se encuentra en una esfera de élite", añadió, sobre la destacada primera temporada de Flagg, que sin embargo en resultados ha sido decepcionante para los Mavs.

Esta paradoja quedó patente también este viernes, pues el despliegue ofensivo de Flagg no bastó y Magic se quedó con la victoria.

Wendell Carter Jr. anotó 28 puntos y Desmond Bane sumó 27, en un partido en el que seis jugadores de Orlando alcanzaron dobles figuras en anotación.

"Siempre es divertido (...)Pero a mí me encanta ganar. Ese era mi objetivo principal", dijo Flagg.