Los Boston Red Sox destituyen a su mánager Alex Cora

Los Boston Red Sox destituyeron este sábado a su mánager, Alex Cora —ganador de la Serie Mundial—, tras un decepcionante comienzo de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol.

Cora, quien llevó a Boston a la gloria en su temporada de debut en 2018, se marcha dejando a los Red Sox en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, con un récord de 10 victorias y 17 derrotas.

Desde la victoriosa primera temporada de Cora, los Red Sox —uno de los equipos más laureados de las Grandes Ligas— solo han logrado clasificarse para la postemporada en dos ocasiones.

"Alex Cora condujo a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por ello, así como por los muchos años que siguieron, siempre contará con nuestra más profunda gratitud", declaró John Henry, propietario principal de los Red Sox.

"Ha tenido un impacto perdurable en este equipo y en esta ciudad. Ha ejercido liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego de muchas maneras importantes".

"Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta resulta especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día en que llegó", añadió.

Cora, de 50 años, es el primer mánager puertorriqueño en ganar una Serie Mundial.

Su trayectoria como mánager de los Red Sox se desarrolló en dos etapas distintas. Se desvinculó de Boston en enero de 2020 tras verse implicado en un escándalo de robo de señales durante su etapa anterior como entrenador de banca de los Houston Astros.

Houston había utilizado tecnología ilícita —incluida una cámara de video— para captar las señales que los receptores rivales hacían a sus lanzadores, con el fin de anticipar qué tipo de lanzamiento recibirían los bateadores de los Astros.

Cora fue recontratado por Boston una vez finalizada su suspensión por parte de la MLB en noviembre de 2020. Posteriormente, en 2021, los Red Sox alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

A pesar del desastroso inicio de temporada de los Red Sox, el despido de Cora se produjo apenas unas horas después de una contundente victoria por 17-1 sobre los Baltimore Orioles.

Otros cinco miembros del cuerpo técnico de Cora también fueron despedidos.