Los 500 km Panamá regresan con más de 50 autos, figuras internacionales y la visita de Tatiana Calderón

El Autódromo Panamá será sede este sábado, 6 de junio, del regreso de los 500 km Panamá, una de las competencias más emblemáticas del automovilismo regional, que en su edición 2026 contará con más de 50 vehículos de alto rendimiento, pilotos internacionales y una agenda de actividades para toda la familia.

La jornada será transmitida en vivo por TV Max y por la plataforma digital del Autódromo Panamá a partir de las 5:00 p.m.

El evento albergará la segunda fecha del GT Challenge de las Américas, considerado el campeonato GT más importante de América Latina. La competencia se desarrollará bajo un formato compuesto por dos heats de 45 minutos, con parada obligatoria en pits y cambio obligatorio de neumáticos.

Uno de los principales atractivos será el duelo entre el Mercedes AMG GT3 del equipo Naccent Racing, conducido por el costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández, y el Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 del equipo AP, que tendrá al piloto Danny Formal, campeón mundial Lamborghini Super Trofeo Pro en Misano, junto a Gustavo Ortega, ganador de la primera fecha del campeonato.

La parrilla internacional también incluirá el debut en Panamá del Speedway Team de Trinidad y Tobago, que competirá con un Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 pilotado por Zachary Boodram.

En representación de Panamá, Solly Betesh y Luis Ramírez participarán en la categoría principal a bordo de un Audi R8 EVO 2. En la categoría V8 competirá John Chocrón con su Corvette renovado para esta edición, mientras que David Carballeda, Fernando Seferlis y Enrique Noriega verán acción en la categoría GTS Jr.

Como novedad, la organización anunció un premio especial para el equipo que registre el pit stop más rápido de la competencia. El reconocimiento buscará destacar la coordinación, preparación y eficiencia de los equipos durante las paradas en boxes.

La edición 2026 también marcará la primera participación en Panamá de la piloto colombiana Tatiana Calderón, considerada una de las figuras más destacadas del automovilismo latinoamericano.

Calderón fue la primera mujer en ser nominada piloto de reserva de Fórmula 1 y ha competido en categorías como Fórmula 2, Super Fórmula de Japón e IndyCar.

Además de la actividad en pista, el evento incluirá una FanZone para seguir el partido de la Selección Nacional de Panamá, un área de intercambio de figuritas del Mundial, la presencia de deportistas panameños invitados, una presentación musical de Los Gaitanes, una Pit Party con firma de autógrafos entre las 2:30 p.m. y las 4:10 p.m., así como una fiesta posterior a la carrera que se extenderá hasta la medianoche.