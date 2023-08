El ciclista panameño Manuel Juárez (MJ) participó a principios de este mes de agosto en el Campeonato Mundial de Ciclismo UCI 2023 en la categoría Junior de Down Hill (DH) Mountain Bike (MTB), en Escocia. Aunque terminó en la parte baja del ranking (posición 45 de 49), fue una experiencia que ‘disfruto demasiado’, codeándose con los mejores ‘riders’ del mundo y con ganas de mejorar en las pistas. Metro Libre (ML) conversó con el joven corredor que espera seguir creciendo en este deporte sobre ruedas.

ML: ¿Qué tal la experiencia en la cita mundial en Escocia? MJ: “Es la competencia más ‘top’ del mundo; sabía que el nivel iba hacer alto y la pista, las más mítica y larga del mundo. Pero siempre tuve fe en Dios, en mí y disfruté en todo momento y el resultado fue bueno, gracias a todos los meses de trabajo fuerte”.

ML: ¿Cómo definirías tu 2023? MJ: “Mi mejor año. Es mi último año [categoría] junior y mi último de secundaria. Aún me quedan unas competencias importantes como el campeonato Panamericano en octubre y una invitación al DH Urbano de GTO en México”.

ML: ¿Qué planes deportivos y personales tienes? MJ: “Este año quiero quedar campeón panamericano. Trató siempre pensar a largo plazo para mis metas y proyectos. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, así que no me gusta pensar a corto plazo, pero mi meta a largo plazo, lograr vivir de lo que hago, y poder establecer mi ‘brand’ [marca] en el mercado digital, comercial y audio visual”.

ML: ¿Qué lugares en Panamá regularmente entrenas? MJ: “Varían, dependiendo el día o el enfoque. Suelo ir a Cañazas, que es donde está la mejor pista de DH de panamá y el resto en Santiago”.

ML: ¿Cómo te ves en unos años? MJ: “Deportivamente: viviendo de mi deporte y corriendo competencias importantes. Empresarialmente: con mi marca posicionada en un buen lugar comercial y audio visual”.