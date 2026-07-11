Linda Noskova, una tenista comprometida dentro y fuera de la cancha

La checa Linda Noskova, que este sábado conquistó en Wimbledon su primer título del Grand Slam con apenas 21 años, es una tenista comprometida con su deporte pero también con otras causas sociales y humanitarias.Al término de la pasada temporada, esta jugadora con un llamativo piercing en la nariz pasó una semana como voluntaria en una escuela de Zanzíbar, en Tanzania, cumpliendo "un sueño que tenía desde hace mucho tiempo"."Ese viaje me recordó cómo de afortunadas somos", insistió Noskova, que antes de Wimbledon había conseguido casi seis millones de dólares en ganancias en sus torneos desde su debut como profesional.La futura número siete mundial tiene ha insistido en que "en los próximos meses o los próximos años" quiere hacer otra estancia como voluntaria "relacionada con la naturaleza"."He crecido en un pueblo pequeño, cerca de un bosque. Soy una enamorada de la naturaleza (...) Cuando termine mi carrera estoy segura de que me implicaré en alguna actividad relacionada con el medioambiente", precisó Noskova.Pero en otros momentos, Noskova ha tenido que mostrarse firme para defender otras causas poco agradables: en enero mostró su enfado en redes sociales llamando "imbéciles" a las personas que utilizan internet para acosar a las jugadoras.- De pasatiempo a profesión -Al contrario que otras tenistas que crecen desde su más tierna edad con una raqueta y una pelota amarilla de tenis, esta joven, nacida en 2004 cerca de la frontera eslovaca, tuvo un acercamiento muy gradual a este deporte."Mis padres comenzaron a jugar al tenis simplemente como ocio. Yo entonces iba corriendo por la pista, intentando copiar lo que hacían mis padres. El tenis luego se convirtió en un pasatiempo. Así he llegado a este deporte", explicó durante este Wimbledon.Pero no era el único deporte al que se dedicaba entonces, también hacía natación, ciclismo y atletismo."Tenía muchos por entonces. Hice bien eligiendo finalmente el tenis", sonrió después de la victoria ante la ucraniana Marta Kostyuk en semifinales esta mujer de apariencia tímida.- Carácter reservado -Desde aquellos inicios se ha ido haciendo un nombre en el circuito sin hacer excesivo ruido.Ganó su primer título en pista dura en Monterrey (México) en 2024, pero ha sido en la actual temporada sobre césped donde ha dado el gran salto de calidad en su carrera, ganando en junio el torneo de Berlín a modo de presagio del gran éxito de este sábado en el All England Club."Trabajo mi servicio desde hace varios años, eso me ha ayudado mucho. En césped o en pista dura, el servicio es la herramienta más poderosa que hay", explicó durante este Wimbledon.Coincidiendo con su ascenso en el deporte, Noskova vivió el peor momento de su vida cuando en 2024, con 19 años, perdió a su madre.No ha querido hablar mucho sobre ello en este Wimbledon, reconociendo que no se siente cómoda hablando para multitudes.El mundo del tenis "espera de nosotras que respondamos a una serie de obligaciones, que nos mostremos en sociedad, que nos reunamos con patrocinadores. Yo no quiero dejarme absorber por todo eso", se defendió.