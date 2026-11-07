Lía Córdoba gana en su debut y mañana buscará avanzar en Dakar 2026

La boxeadora panameña Lía Córdoba Torrero debutó con una victoria en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al vencer por decisión unánime (5-0) a la polaca Natasza Kosiec, en los octavos de final de la categoría de 51 kilogramos.

Los cinco jueces favorecieron a la panameña. Cuatro de ellos puntuaron el combate 29-27, mientras que el quinto otorgó una tarjeta de 29-25.

Córdoba, abanderada de la delegación panameña, volverá al cuadrilátero este 9 de noviembre, cuando se enfrente a Gular Huseynova, de Azerbaiyán, a las 12:30 p.m., en busca de avanzar a la siguiente ronda.