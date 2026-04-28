Deportes

Ley del deporte revive

Una nueva propuesta para actualizar las reglas que rigen el deporte nacional fue aprobada en primer debate por diputados

Ley del deporte revive
Cortesía | Sesión de entrenamiento llevada a cabo por Football Leadership Opportunity, Pandeportes y grupos locales para apoyar a jóvenes en El Chorrillo y Santa Ana.
Roberto Robinson
28 de abril de 2026

Un nuevo intento para modernizar el marco legal del deporte panameño arrancó oficialmente ayer con la aprobación en primer debate (7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención) del Proyecto de ley N.° 198, que dicta la Ley General de Deportes, cuyo proponente es el diputado Jorge Bloise y otros parlamentarios.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional discutió la iniciativa, que fue presentada el 24 de septiembre de 2024, dándole luz verde a modificaciones y eliminaciones de ciertos artículos, y manteniendo otros de su texto original.

Bloise dijo esperar unificar el proyecto entre mayo y junio, con el aporte de federaciones, entidades y demás actores del deporte y así, posiblemente, darle curso en segundo debate durante agosto o septiembre próximo.

En ese sentido, los parlamentarios rechazaron ayer el proyecto de Ley 199, que dicta la “Ley General de Deportes y Recreación”, presentado por el ciudadano Juan Alarcón, para no tener duplicidad con el Proyecto de ley N.° 198. Cabe recordar que, en agosto de 2023, el entonces diputado Héctor Brands, quien ejerció como director de Pandeportes, presentó al Legislativo una “Nueva la Ley General del Deporte y Recreación”.

El documento luego fue analizado por los diputados, pero tras las elecciones generales de mayo de 2024, y el posterior cambio de gobierno, en julio de 2024, la propuesta no prosperó.

2024
durante el mes de septiembre, fue presentada la iniciativa de ley.
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