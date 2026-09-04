Leclerc y Hamilton ilusionan a la afición en el estreno del GP de Italia

El monegasco Charles Leclerc marcó el mejor tiempo por delante de su compañero Lewis Hamilton para que Ferrari firmara un esperanzador doblete en el entrenamiento inaugural del Gran Premio de Italia, este viernes en el circuito de Monza.

Leclerc, luciendo una decoración especial para celebrar la primera victoria de Michael Schumacher en Monza hace 30 años, marcó una vuelta rápida de un minuto y 23,008 segundos, superando al siete veces campeón por 0,173 s, con George Russell, de Mercedes, a tres décimas en tercera posición.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue quinto con Mercedes, por delante del campeón del mundo de McLaren, Lando Norris.

La actuación de Ferrari, utilizando nuevos motores, ilusionó a sus aficionados en el histórico circuito de Monza en un Gran Premio de Italia en el que Antonelli saldrá desde el fondo de la pista.

Hamilton y Russell se encuentran a 59 puntos del piloto italiano de 20 años en la lucha por el título y pueden reducir sustancialmente su ventaja si este no consigue terminar en una posición delantera.

Cuatro debutantes entraron en acción: Ayuma Iwasa sustituyendo a Max Verstappen en Red Bull, Luke Browning en lugar de Alex Albon en Williams, Paul Aron por Pierre Gasly en Alpine y Colton Herta por Sergio Pérez en Cadillac.

Durante la sesión se anunció el resultado del Tribunal Internacional de Apelación relativa al Gran Premio de Mónaco: Gasly, que había terminado tercero tras la anulación de dos sanciones, perderá finalmente su podio en favor de su compatriota Isack Hadjar (Red Bull).