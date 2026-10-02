Las relaciones entre Londres y Abu Dabi, a prueba por el caso del Manchester City

El escándalo financiero del Manchester City amenaza con empañar uno de los escaparates más llamativos del "poder blando" de Abu Dabi y enfrenta a Reino Unido a una cirugía de alto riesgo para preservar sus relaciones de larga data con Emiratos Árabes Unidos.

"Debo mantenerme al margen. Sería un error de mi parte actuar de otra manera", dijo el primer ministro británico, Andy Burnham, a la BBC tras el veredicto de la comisión independiente que declaró al club, propiedad de Abu Dabi desde 2008, culpable de graves infracciones a las normas financieras de la Premier League.

"Me preocuparía mucho que se fueran. Han sido un socio importante en la transformación de Manchester", reconoció, sin embargo, quien dirigió el Gran Manchester desde 2017 hasta junio pasado, una región donde las inversiones emiratíes son palpables.

Desde su adquisición por parte del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y vice primer ministro de Emiratos, el Manchester City ha pasado de ocupar puestos intermedios en la tabla a situarse entre la élite mundial, ganando ocho campeonatos de Inglaterra y una Liga de Campeones.

"La magnitud de la transformación del Manchester City (...) le ha proporcionado a Abu Dabi enormes beneficios en materia de 'soft power' ('poder blando')", explicó a la AFP Kristian Coates Ulrichsen, investigador del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Texas.

"'Ir al Etihad' se ha convertido en una expresión común en el mundo del deporte", agregó este especialista en el Golfo, en referencia al estadio del City, que lleva el nombre de la aerolínea de Abu Dabi, Etihad Airways.

- "Una década de profanación" -

El veredicto dado a conocer el martes por la noche empaña este éxito.

Según la comisión independiente designada por la Premier League, el City recurrió, entre 2009 y 2018, a artimañas para inflar artificialmente sus ingresos y minimizar sus costos, con el fin de cumplir aparentemente con las reglas financieras del campeonato.

"Al parecer, uno de los aliados más cercanos y antiguos del Reino Unido en Oriente Medio habría pasado más de una década profanando sistemáticamente uno de los elementos más valiosos de la cultura británica", resumió a la AFP David Wearing, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Sussex, en referencia al fútbol.

El club, que impugna el veredicto, tiene hasta el viernes para presentar una apelación.

Aún no se ha dictado una sanción, que podría ir desde una multa hasta la deducción de puntos, o incluso la exclusión de la liga.

Pero el caso también afecta directamente a la imagen de Abu Dabi: además de su dueño, el jeque Mansour, el City está presidido por Khaldoon Khalifa al Mubarak, una figura importante del establishment emiratí.

"Dado que el club está representado por dos de los más altos funcionarios de Abu Dabi, es probable que los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos se tomen esta decisión muy a pecho", opinó Coates Ulrichsen.

"El desafío para el gobierno británico (...) será garantizar que el fallo se trate como un asunto regulatorio y no como una cuestión política", agregó.

En una entrevista con Times Radio, David Bernstein, expresidente del Manchester City y de la Federación Inglesa de Fútbol, teme "un riesgo de injerencia política".

Mencionó la posibilidad de que se considere al Manchester City como "demasiado importante para caer" o de que entren en juego intereses nacionales.

El gobierno no respondió a las solicitudes de la AFP.

- "Reputación" -

Etihad Airways, patrocinador principal del City desde 2009, anunció en un comunicado que está analizando recursos legales contra la Premier League, a la que la compañía acusa de haber dañado su reputación sin haberla consultado en el marco del procedimiento.

Abu Dabi también podría manifestar su descontento o, de manera más hipotética, utilizar sus decisiones de inversión como palanca, según Wearing.

Pero la relación de fuerzas sigue siendo, en su opinión, asimétrica: Emiratos, "un país relativamente pequeño en una región muy inestable", necesita relaciones sólidas con Londres.

Como vigésimo socio comercial del Reino Unido, representa solo el 1,3% de su comercio, según datos oficiales, a pesar de las inversiones y los proyectos emiratíes en energía, infraestructura y tecnología.

"El caso puede generar sensibilidades en términos de reputación", señaló Salma Thani, especialista en estudios del Golfo en la American University of Sharjah, entrevistada por la AFP.

Pero la relación entre ambos países "es muy anterior a la compra del Manchester City y se ha desarrollado en los ámbitos de la diplomacia, el comercio, la educación y la seguridad", matizó. "Tiene una profundidad que va más allá del deporte".