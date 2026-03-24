Landaluce rocía con su jovial tenis a Miami, que recibe a Muchova en semis

El joven español Martín Landaluce agrandó su sorpresiva campaña al clasificar este martes a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, que graduó de primera semifinalista a la checa Karolína Muchová.

Llegado desde las qualys, el madrileño de 20 años firmó su mejor actuación en el circuito al noquear al estadounidense Sebastian Korda, un jugador más experimentado y mejor situado en el ranking mundial, por 2-6, 7-6 (8/6), 6-4.

Landaluce, antiguo número uno del mundo junior, ya había sorprendido al vencer en Miami a dos Top 20, el italiano Luciano Darderi (18°), en segunda ronda, y el ruso Karen Khachanov (15°), en tercera.

"Estoy jugando muy bien esta semana. Sabía que tenía que hacerlo porque aquí hay jugadores increíbles desde la previa. Estoy súper feliz de estar aquí jugando con estos jugadores increíbles", dijo el flamante cuartofinalista.

El español demostró una audacia impropia de su edad, sobre todo al salvar una bola de partido al final del segundo set, con un resto de revés cruzado que rozó la línea.

Korda, número 36 del ranking, fue perdiendo intensidad conforme avanzaba el partido a causa de unas molestias en los aductores por las que tuvo que ser atendido dos veces.

Para el madrileño, este triunfo en dos horas y 27 minutos tuvo un aire de revancha, ya que el estadounidense eliminó al también español Carlos Alcaraz, el número uno mundial, en la tercera ronda en Miami.

Su clasificación para los cuartos le garantiza situarse a las puertas del Top 100 de la próxima clasificación ATP.

- Fritz, out -

Landaluce se enfrentará por una plaza en semifinales al checo Jiri Lehecka (22º), ganador del estadounidense Taylor Fritz (7º) en tres sets: 6-4, 6-7 (4/7) y 6-2.

Lehecka supo dejar atrás la pérdida del tie break del segundo set y dominar a su rival en la última manga, en la que no le concedió ni una sola bola de quiebre y fue capaz de romperle dos veces el saque.

"Creo que, en el segundo set, retrocedí un poco. Al final, simplemente sentí que, en el tercer set, si quería vencer a alguien como Taylor, tenía que lanzarme y ser agresivo (...) Eso es lo que intenté hacer y funcionó bien", dijo el checo a la organización tras el partido.

Por la tarde, el francés Arthur Fils (31º) se impuso a su compatriota Valentin Vacherot (25º) en tres sets por 6-4, 6-7 (4/7) y 6-4 y avanzó a la ronda de los 16 mejores.

Fils sufrió al inicio del partido, donde tuvo que salvar tres pelotas de break con el marcador en 2-2. Pero acabó llevándose un primer set muy ajustado con un quiebre en el último juego.

En la segunda manga, ambos jugadores protagonizaron intercambios intensos y no concedieron ninguna pelota de break hasta el tie break, ganado por un Vacherot más sólido.

Fils acabó imponiéndose en el último set gracias a un quiebre conseguido en el quinto juego.

"No tenía mucho margen y estuve muy bien mentalmente", declaró el ganador a la ATP.

El francés se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry o al estadounidense Tommy Paul por una plaza en semifinales.

- Primera semifinalista -

En el torneo femenino, la checa Karolina Muchova (14º) logró el pase a las semifinales al vencer a la joven canadiense Victoria Mboko en dos sets ajustados: 7-5 y 7-6 (7/5).

Muchova, de 29 años, firmó una gran actuación con 32 golpes ganadores y solo 13 errores no forzados.

La checa ya había vencido a la canadiense de 19 años en la final del torneo WTA 1000 de Doha en febrero, su primer título a ese nivel.

Las dos jugadoras ofrecieron un alto nivel de tenis respaldado por un excelente saque, generando cada una únicamente dos pelotas de break, de las cuales solo se convirtió una, a favor de la checa.

Muchova se enfrentará el jueves en semifinales a la estadounidense Coco Gauff o a la suiza Belinda Bencic.