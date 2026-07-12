Lamine Yamal cumple 19 años; ¿qué habían hecho otros astros a su edad?

El delantero español Lamine Yamal, una de las estrellas del Mundial, cumple el lunes 19 años. A esta edad sólo Pelé, Ronaldo Nazario y Kylian Mbappé ya eran campeones del mundo, mientras que otros astros de la historia ni siquiera habían disputado aún el torneo planetario.

Si España derrota a Francia el martes en semifinales y el domingo se coloca la segunda estrella en el pecho, Lamine Yamal se convertiría en el cuarto jugador más precoz en ganar el Mundial, con 19 años y 6 días, empatado con el brasileño Coutinho, que lo logró en 1962.

Por delante sólo estarían los brasileños Pelé (17 años y 249 días en 1958) y Ronaldo (17 años y 298 días en 1994) y el italiano Giuseppe Bergomi (18 años y 174 días en 1982).

¿Dónde estaban los grandes astros de la historia del fútbol a la edad de Lamine Yamal?

. Pelé: el más precoz

Un adolescente Pelé había comenzado a dar que hablar en el Santos, con el que debutó un mes antes de cumplir los 16 años, pero en una época en la que la mundialización era una palabra desconocida, apenas se le conocía fuera de las fronteras de Brasil.

El Mundial de Suiza en 1958, el mundo descubrió a un joven talento, aunque en un Brasil que rebosaba calidad (Vavá, Garrincha, Didi, Zagallo...), el joven Pelé no debutó hasta el tercer partido, contra la URSS, pero tal fue la impresión causada que se convirtió en fijo.

En cuartos, contra Gales, marcó el único gol de la victoria, convirtiéndose en el futbolista más joven en anotar en un Mundial, y en semifinales hizo un triplete a Francia que le lanzó al estrellato.

En la final, frente a Suecia, marcó otros dos goles, uno de ellos tras hacer un sombrero dentro del área a un rival, y contribuyó con ello al primer título de Brasil, ocho años después del Maracanazo.

. Cruyff: desde la televisión

El genio neerlandés debutó con la Oranje con 19 años y 4 meses, apenas unos meses después del Mundial de 1966, pero la Naranja Mecánica aún no practicaba el "fútbol total" que la caracterizó años después y no se clasificó para la cita de México 1970.

Johan Cruyff, por lo tanto, no debutó en un Mundial hasta 1974, con 27 años y ya triple ganador del Balón de Oro (1971, 1973 y 1974) tras haber llevado al Ajax a ganar tres veces consecutivas la Copa de Europa (1971-1973).

Países Bajos aplicó la misma receta que el Ajax y con un fútbol espectacular y el liderazgo de Cruyff llegó hasta la final, perdiendo ante la anfitriona Alemania Federal por 2-1.

. Maradona: un recuerdo doloroso

El argentino debutó con la Albiceleste un año antes del Mundial de Argentina, con apenas 16 años, pero el seleccionador Cesar Luis Menotti prefirió a otros jugadores más experimentados, algo que dejó a Maradona marcado para siempre.

"Ese día, el más triste de mi carrera, juré que iría por la revancha. Fue la desilusión más grande de mi vida, me marcó para siempre", escribió el 10 en su autobiografía.

El debut en un Mundial se postergaría cuatro años, pero la experiencia en España 1982 también fue amarga.

Tras perder el primer partido frente a Bélgica, Argentina tuvo que jugar la segunda fase (también por grupos) contra Brasil e Italia.

En un fútbol sin VAR en el que las patadas eran moneda corriente, Maradona se despidió de la manera más triste: expulsado contra Brasil y eliminado.

. Ronaldo: campeón sin jugar

Ronaldo Nazario es el segundo futbolista más joven en haber conquistado el Mundial (17 años y 298 días), pero curiosamente no disputó un solo minuto en aquel Mundial de 1994, en Estados Unidos.

Antes de convertirse en el Fenómeno, Ronaldo ya despuntaba en el Cruzeiro y Carlos Alberto Parreira le hizo debutar con la Seleçao apenas unos meses antes del Mundial: suficiente para llevarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, en una delantera de ensueño con Bebeto y Romario, el seleccionador no consideró hacer debutar a Ronaldo, que levantaría la copa sin haber pisado la cancha.

. Zidane: ni tan solo internacional

Zidane debutó con Francia con 22 años y dos meses, justo después del Mundial de 1994, cuando los Bleus iniciaron un proceso de renovación luego del fiasco de no haberse clasificado para el torneo en Estados Unidos por un gol del búlgaro Emil Kostadinov en el descuento del último partido clasificatorio.

Así, Zidane debutó en un Mundial unos días antes de cumplir los 26 años, aunque lo hizo por todo lo alto, liderando a los Bleus a su primer título mundial, con dos goles en la final contra a Brasil.

. Cristiano Ronaldo: víctima del calendario

A los 19 años, Ronaldo ya había fichado por el Manchester United y debutado con Portugal, pero 2004 no era año de Mundial, sino de Eurocopa, donde fue la gran revelación.

Tuvo que esperar a los 21 años para jugar el primer Mundial, en Alemania 2006, en el que Portugal llegó a semifinales, con Ronaldo jugando como titular, pero con el número 17 porque el 7 que le ha hecho famoso lo llevaba un tal Luis Figo.

. Messi: a cuentagotas

El Mundial de Alemania fue también el primero de Lionel Messi. Dos años más joven que el portugués, al argentino le faltan ocho días para cumplir los 19 años cuando debutó con un gol frente Serbia-Montenegro, pero el seleccionador José Pékerman le va dando oportunidades a cuentagotas.

Con Juan Román Riquelme, Maxi Rodríguez, Hernán Crespo y Carlos Tévez ocupando las posiciones de ataque, el joven Messi tiene complicado encontrar un hueco e incluso se quedó sin disputar un solo minuto cuando Argentina fue eliminada en los penales por Alemania en cuartos de final.

. Mbappé: el nuevo "O'Rei"

Tras haber despuntado en el Mónaco y antes de su fichaje por el PSG, Kylian Mbappé se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en una final mundialista, tras Pelé.

Lo hizo en Moscú, con 19 años y 207 días en el que fue el segundo título de Francia, en 2018, tras vencer 4-2 a Croacia.

Tras impresionar contra Argentina en octavos de final (dos goles y una asistencia), Mbappé selló la victoria en la final con el cuarto gol a Croacia y se convirtió en la nueva estrella planetaria.