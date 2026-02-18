LAFC aplasta 6-1 al Real España hondureño en un aviso al Inter de Messi

Con un triplete de Denis Bouanga, Los Angeles FC (LAFC) goleó este martes 6-1 en la cancha del Real España de Honduras en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo angelino desplegó toda su artillería en San Pedro Sula, incluido el surcoreano Son Heung-min, calentando motores para el esperado duelo de la jornada inaugural de la MLS del sábado ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Son, que anotó un gol de penal y repartió tres asistencias, y el resto de la temible ofensiva del LAFC acosaron desde el pitido inicial a los locales hasta colocarse 5-0 antes de cumplirse 40 minutos de juego.

El tanto inicial en el estadio Francisco Morazán tardó sólo 50 segundos en gestarse.

La promesa venezolana David Martínez fue derribada en el área y el gabonés Bouanga convirtió la pena máxima en el minuto 3.

El desequilibrante Martínez, de 20 años recién cumplidos, aumentó la distancia en el 11 al culminar un contraataque con pase entre líneas de Son.

Son, excapitán del Tottenham, anotó el tercer tanto con otro penalti en el 22 y dio la asistencia del cuarto a Bouanga en el 24.

El internacional estadounidense Timothy Tillman colocó la temprana manita a los 39 minutos con un espectacular taconazo en el área tras centro de Son.

A la vuelta del vestuario, el hondureño Jack Jean-Baptiste puso a los locales en el marcador con un cabezazo en el área pequeña en el minuto 51.

Marc Dos Santos, nuevo entrenador del LAFC, retiró del césped a Son pero mantuvo a Bouanga hasta que completó su hat trick en otro contragolpe en el 71.

El equipo angelino, que hospedará la vuelta el 24 de febrero, persigue su primer título del principal torneo de clubes de la Concacaf tras salir derrotado de las finales de 2020 y 2023.

- Nashville saca botín en Canadá -

Otro equipo de la MLS, el Nashville SC, venció 2-0 a domicilio al Atlético Ottawa en una eliminatoria que arrancó también el martes y que definirá al rival del Inter Miami en los octavos de final.

En caso de enfrentar a Miami, exento de jugar la primera fase, Nashville intentará tomar revancha de la eliminación que encajó en 2024 a manos del equipo de Messi en su única participación en el torneo.

Este martes, la escuadra estadounidense no logró perforar el arco canadiense al cierre de la primera mitad en el Hamilton Stadium.

El campeón de la Canadian Premier League tuvo que disputar su debut en esta competición en Hamilton (Ontario), a unos 500 kilómetros de Ottawa, debido a las obras en su cancha.

Frente a unas gradas vacías, y una temperatura cercana a los cero grados Celsius, el Nashville apretó el acelerador en la segunda mitad alistando desde el banco a sus figuras Sam Surridge y Hany Mukhtar.

El delantero haitiano Woobens Pacius, nacido en Canadá, abrió el marcador para el equipo de la MLS en una jugada individual en el área en el minuto 66.

El inglés Surridge, segundo máximo goleador de la pasada temporada de la MLS tras Messi, amplió el colchón en el 90+5 al culminar un contraataque armado por el alemán Mukhtar y el argentino Cristian Espinoza.