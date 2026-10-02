La WTA reduce el número de torneos obligatorios para las mejores jugadoras

El circuito de tenis femenino WTA anunció el jueves una reducción del número de torneos obligatorios en 2027 para las jugadoras mejor clasificadas, en respuesta a las críticas por el cargado calendario.

En el sistema actual, las primeras 50 jugadoras del ranking estaban obligadas a jugar cada año los cuatro torneos Grand Slam, diez WTA 1000 (la categoría más prestigiosa y lucrativa del circuito femenino) y seis de categoría WTA 500.

En 2027 solo tendrán que disputar cuatro WTA 500, anunció el circuito femenino en un comunicado publicado el jueves.

Además, podrán reemplazar los puntos adquiridos durante un WTA 1000 por los cosechados en un WTA 500 o un WTA 250.

Eso quiere decir que una jugadora que renuncie a disputar un WTA 1000 obligatorio podría pese a ello sumar a su clasificación los puntos conquistados en un torneo menos prestigioso, frente a la situación actual, en la que se arriesgan a sumar cero puntos.

Estas nuevas reglas se aplicarán por el momento en 2027. La WTA evaluará después su impacto para decidir si las medidas continúan o no en 2028.

En enero, el circuito masculino ATP anunció medidas similares, reduciendo desde 2026 de cinco a cuatro el número de torneos ATP 500 obligatorios para los 30 mejores tenistas mundiales.

El comunicado publicado el jueves indica también que por primera vez la dotación para los WTA 1000 que se celebren de forma paralela a los Masters 1000 del circuito ATP será idéntica a la del torneo masculino correspondiente.

Ese era ya el caso para los WTA y Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Madrid, con el mismo premio económico a jugadores y jugadoras, pero seguía sin ocurrir en los WTA 1000 de Roma, Canadá y Cincinnati.