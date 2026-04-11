La WNBA aprueba la creación de tres nuevos equipos hasta 2030

En pleno auge del básquet femenino en Estados Unidos, la WNBA y los propietarios de sus equipos aprobaron formalmente este jueves la incorporación de tres nuevas franquicias entre 2028 y 2030.

La liga profesional norteamericana sigue expandiéndose a gran velocidad. El año pasado pasó de 12 a 13 equipos con la incorporación de Golden State y la temporada de 2026, que arranca el 8 de mayo, sumará dos más en Portland y Toronto, primero con sede en Canadá.

La competición llegará a 18 franquicias a final de esta década después de que este jueves se diera la luz verde definitiva a la incorporación de un equipo en Cleveland en 2028, otro en Detroit en 2029 y uno más en Filadelfia en 2030.

Esta nueva expansión se produce en pleno despegue de la popularidad de la WNBA, de la mano de una generación de jóvenes estrellas como Caitlin Clark y Angel Reese que han disparado la asistencia de público, audiencias televisivas y seguimiento en redes sociales.

Esta temporada se pondrá en marcha un nuevo contrato de transmisión por un valor récord de 2.200 millones de dólares a lo largo de 11 años.

El pasado marzo, y tras largas y espinosas negociaciones, el sindicato de jugadoras y la liga llegaron a un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo para siete temporadas, que aumentará considerablemente los ingresos de las basquetbolistas.