La UEFA amenaza a la FIFA con boicotear sus Mundiales

Enfrentada al proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, la UEFA amenazó este jueves, "por unanimidad" de sus miembros, con boicotear los próximos Mundiales y competiciones de la máxima autoridad del fútbol.

El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones "rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", anunció la entidad en un comunicado posterior a una reunión de urgencia.

"Tras la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa", concluyó la UEFA, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027.

La reacción de la UEFA fue celebrada en la red social X por la Unión Europea a través de su comisario encargado del deporte, Glenn Micallef, que afirmó "apoyar totalmente" una postura que defiende "la integridad del fútbol".

La UEFA critica la forma como el fondo de este proyecto, desde su elaboración en secreto hasta su contenido: "Toda decisión sobre el calendario internacional, el formato de las competiciones y toda decisión que remodele el futuro del fútbol no estaría ya dirigida a servir al interés del fútbol sino al de los accionistas".

Es una alusión aparente a la participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano de Jared, el yerno de Donald Trump.

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, mostró una enorme sintonía con el presidente de Estados Unidos antes y durante el Mundial 2026.

- Una semana convulsa -

El martes, la FIFA presentó por sorpresa un plan para crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

Una empresa así estaría abierta a inversores privados, que según la FIFA serían minoritarios, con el objetivo de aumentar los ingresos del fútbol.

Infantino aseguró que los recursos ayudarían a financiar el desarrollo global del fútbol.

"Es una oportunidad, pero no una obligación" y la propuesta se enmarca "en un proceso democrático", declaró el miércoles el patrón del balompié en un video después de una jornada de tormenta de reacciones, especialmente virulenta en Europa.

En el Viejo Continente la oposición parece frontal ante lo que se entiende como una mayor mercantilización del fútbol en medio de sospechas sobre conflicto de intereses.

"Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto", respondió la UEFA este jueves.

- Plazos muy cortos -

"No es una 'decisión democrática', sino una gobernanza mediante el miedo", apuntó la confederación del fútbol europeo.

La UEFA aludió de esta manera a la fecha límite del 19 de septiembre para que las federaciones se pronuncien sobre el proyecto, según una carta de Infantino enviada a las 211 federaciones y revelada por varios medios.

La Concacaf (Confederación de fútbol de América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Confederación asiática) lamentaron que el proyecto se hiciera público sin que sus miembros fueran antes consultados, aunque no se pronunciaron sobre el fondo.

La CAF (Confederación africana), por su parte, fue menos crítica e hizo un llamamiento a las asociaciones para "examinar" y "evaluar" la iniciativa.