La UCI recomienda a los ciclistas no usar las cetonas, pero no las prohíbe

La Unión Ciclista Internacional (UCI) no recomienda el uso de complementos alimenticios a base de cetonas en los programas nutricionales de los ciclistas, pero tampoco los prohíbe, informó este lunes el ente gestor del ciclismo mundial.

"Los resultados de un estudio exhaustivo y de alta calidad demuestran que el consumo de cetonas después de una competición o un entrenamiento intensivo no tiene ningún efecto sobre la calidad de la recuperación", señala la UCI.

"Dado que no existe ninguna prueba convincente de que los suplementos alimenticios a base de cetonas mejoren el rendimiento o la recuperación, la UCI no ve ninguna razón para utilizarlos. Por lo tanto, la UCI no recomienda incluir dichos suplementos en los programas nutricionales de los ciclistas", continúa el comunicado, insistiendo en que actualmente existe "un consenso para considerar que estos suplementos no tienen ningún efecto sobre el rendimiento en esfuerzos de resistencia".

En los últimos años, varios equipos (como Visma-Lease a Bike, Soudal Quick-Step, Ineos y Alpecin) han admitido utilizar cetonas o tener acuerdos con empresas que las producen.

El uso de estos suplementos alimenticios ha generado regularmente debate dentro del pelotón, con voces que lo consideran como dopaje.

A pesar de su legalidad, el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) denunció su uso con el argumento que ofrecen una ventaja artificial y cuestionan la ética deportiva, una posición que no coincide con el escrito de la UCI de este lunes.

Desde hace algunos meses, el uso de cetonas por parte de los ciclistas ha dado paso al uso de zumo concentrado de cereza, cuya ingesta inmediatamente después del esfuerzo permitiría una mejor recuperación muscular.

Los equipos Visma o Soudal utilizan este producto con el objetivo de obtener una mejor recuperación de los ciclistas, algo validado por varios estudios clínicos.