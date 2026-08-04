La suiza Marlen Reusser gana la crono del Tour femenino y se endosa el maillot amarillo

La suiza Marlen Reusser se impuso este martes en la cuarta etapa del Tour de Francia femenino, una contrarreloj de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, donde se vistió con el maillot amarillo que portaba la noruega Sigrid Haugset.

La francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour el año pasado, no pudo finalizar entre las 30 mejores y concedió 2 minutos y 13 segundos sobre Reusser en esta prueba celebrada en el este de Francia.

Además, la corredora gala cedió 1 minuto 55 segundos respecto a la neerlandesa Demi Vollering, tercera en la crono y que sale de la etapa de este martes como favorita para conquistar la Grande Boucle.

Presentado como el primer momento clave en la lucha por la victoria final del 9 de agosto en Niza, la contrarreloj en Borgoña coronó, sin sorpresa, a la campeona del mundo de la especialidad, que aventajó en cuatro segundos a la neerlandesa Lieke Nooijen.

Reciente ganadora del Tour de Suiza, la corredora del equipo Movistar cuenta con 14 segundos de ventaja en la clasificación general sobre Vollering.

Ferrand-Prévot solo figura en la 14ª posición de la general, a más de dos minutos, por detrás de otras aspirantes al podio final, como la italiana Elisa Longo-Borghini (5ª a 1:03), la polaca Kasia Niewiadoma (6ª a 1:09) o la española Paula Blasi (7ª a 1:12).

El miércoles, ocho puertos y 2.850 metros de desnivel positivo figuran en el programa de la quinta etapa.

Clasificación de la etapa:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) los 21,0 km en 27:30. (media: 45,8 km/h)

2. Lieke Nooijen (NED/TVL) a 4 seg.

3. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 18.

4. Zoe Backstedt (GBR/CSR) 20.

5. Mischa Bredewold (NED/DLT) 45.

6. Kristen Faulkner (USA/EFC) 54.

7. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 54.

8. Lotte Claes (BEL/FED) 55.

9. Riejanne Markus (NED/TFS) 1:01.

10. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:03.

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34. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 2:13.

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Clasificación general:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) 11 h 47:36.

2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 14 segundos.

3. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 54.

4. Sigrid Haugset (NOR/UXT) 56.

5. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:03.

6. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:09.

7. Paula Blasi (ESP/ALE) 1:12.

8. Anna van der Breggen (NED/DLT) 1:17.

9. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 1:43.

10. Femke de Vries (NED/TVL) 1:47.

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14. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 2:13.

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