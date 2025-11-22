La Sudamericana tendrá nuevo monarca entre Mineiro de Hulk y Lanús de Salvio

La Copa Sudamericana tendrá el sábado un nuevo campeón entre el Atlético Mineiro comandado por Hulk, deseoso de hacer historia, y un Lanús que busca ser rey por segunda vez de esta competencia.

Brasileños y argentinos pelean por la llamada "Gran Conquista" en el recientemente remodelado estadio Defensores del Chaco de Asunción, con capacidad para unos 42.000 espectadores, a partir de las 17H00 locales (20H00 GMT).

El Galo anhela bordar en su uniforme la insignia de un nuevo campeonato regional luego de la Copa Libertadores que consiguió en 2013 con Ronaldinho Gaúcho.

Ese hito guiado por uno de los mayores astros de la historia del fútbol expandió el nombre del albinegro de Belo Horizonte más allá de las fronteras de Brasil, cuyos equipos más conocidos son de Rio de Janeiro y Sao Paulo.

Lanús, campeón en 2013 de la Sudamericana y liderado en la actualidad por el extremo Eduardo Salvio, apunta a agrandar su imagen para dejar de ser considerado simplemente un club pequeño y tradicional.

Miles de sus hinchas ya llegan a la capital paraguaya en viajes de más de 15 horas en autobús desde Buenos Aires y en vuelos privados.

- Dólares vs la familia Granate -

De ganar ante Lanús, Mineiro llegará al podio de los únicos equipos brasileños ganadores de Libertadores y Sudamericana junto a Inter de Porto Alegre y Sao Paulo.

Miembro del G-12, es decir los clubes más populares y exitosos del país del jogo bonito, el Galo protagoniza los principales torneos del continente en los últimos años gracias a sus fuertes inversiones de dinero, como lo hacen los equipos grandes de Brasil.

Paradójicamente su mayor refuerzo en años, el delantero Hulk, llegó como jugador libre en 2021. Ese mismo año el exjugador del Oporto guió al equipo para ganar el Brasileirao después de 50 años y así se hizo un espacio en el corazón de los "torcerdores", que lo consideran el mayor de los ídolos junto a Ronaldinho.

Ante Lanús podría ser por primera vez campeón del continente, una tarea pendiente luego de perder la Libertadores del año pasado ante Botafogo.

Actualmente Mineiro está entre los clubes con plantillas más costosas de Brasil, tasada en unos 97 millones de dólares según el portal Transfermarkt. Ahora se avecina un fair play financiero en esa liga que pondrá a prueba el dominio brasileño en Libertadores y Sudamericana.

"La diferencia de Brasil" con los demás países de la región "es lo económico, la posibilidad de los equipos brasileños de tener la chance de contratar jugadores que vengan de Europa", reconoció el entrenador del Galo, Jorge Sampaoli, en una conferencia de prensa el viernes.

En Lanús, las escaleras al triunfo no se construyen a partir de los dólares.

Sin grandes inversiones de capital, la plantilla está conformada por jugadores con ADN Granate como Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz, Marcelino Moreno y Lautaro Acosta.

Todos surgieron en el seno de este club de barrio y tras hacer sus carreras con otros colores retornaron.

Con más de 30 años, los cuatro buscan que Lanús sea uno de los seis equipos que más veces han conquistado esta competición junto a otros pesos pesados como Boca Juniors e Independiente.

"Lanús se vive todo el tiempo, es un club de barrio, una familia", dijo Izquierdoz en la previa.