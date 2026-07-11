La Sub-20 de Panamá lista su campamento de preparación en Pachuca, previo al Premundial

La Selección Sub-20 masculina de fútbol de Panamá ya está lista para viajar mañana, domingo 12 de julio, rumbo a México para iniciar su campamento previo a su estreno en el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF.Mike Stump, entrenador de la escuadra Sub-20, eligió un grupo de 23 jugadores que estarán preparándose en el campamento en Pachuca, México.Jugadores, cuerpo técnico y staff estarán viajando mañana, domingo en un vuelo programado para salir a las 9:30 a.m. rumbo a la capital mexicana.Una vez en México, el equipo se estará trasladándose vía terrestre a Pachuca para instalarse en su campamento de preparación.En Pachuca, el grupo estará entrenando por espacio de 12 días hasta el próximo 24 de julio, fecha en que el equipo estará trasladándose a la ciudad mexicana de Puebla para su debut en el Premundial.El plan en el campamento para la Sub-20 incluye dos partidos de preparación frente a clubes mexicanos.La lista final de 21 convocados para el Premundial Sub-20 se estará definiendo la próxima semana y será anunciada por los canales de comunicación de la Federación.Panamá Sub-20 tiene programado debutar en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF el próximo domingo 26 en acción del Grupo C cuando se mida ante la Sub-20 de Canadá, en un partido a disputarse en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla. A continuación, los llamados para el campamento. <b>LLAMADOS AL CAMPAMENTO</b> PORTEROSEdward Cousin San Francisco FCEllías Lozano CD Plaza AmadorAlberto Ruiz Tauro FC DEFENSASLuis Gómez Academia Costa del EsteAnthony Ramos CD Plaza AmadorOliver Campos Alianza FCJosué Wood San Francisco FCShayron Stewart Bocas FCJesús Salazar Deportivo Árabe UnidoAntony Perea Tauro FC VOLANTESCarlos Rodríguez Alianza FCCarlos Racine CD Plaza AmadorRobben Benítez Sporting SMKlissman De Gracia Veraguas UnitedRaheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)Joseph Choy Academia Costa del EsteEdmilson González Herrera FCAdrián Pineda San Francisco FCEstevis López Veraguas United DELANTEROSReynaldo Graham Dep Árabe UnidoSimao Garcés San Francisco FCGerson Górdon FC Moravia (CRC) <b>Legionarios directo al Premundial</b>La Federación Panameña de Fútbol informa que los jugadores Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez estarán con Panamá en el Premundial.Estos cuatro jugadores, que militan en el extranjero, fueron autorizados por sus respectivos clubes para disputar la competición y estarán uniéndose al equipo directo en Puebla para el estreno en el próximo Premundial.<b>* Fuente: www.fepafut.com</b>