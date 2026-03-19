La selección femenina iraní de fútbol es homenajeada en Teherán

La selección femenina de fútbol de Irán fue recibida a lo grande este jueves en Teherán por las autoridades a su regreso de Australia, donde se vio inmersa en una polémica sobre el himno nacional y varias solicitudes de asilo durante la Copa de Asia.

Siete integrantes de la delegación iraní en ese torneo -seis jugadoras y un miembro del cuerpo técnico- pidieron inicialmente asilo en Australia tras haber sido calificadas de "traidoras" en su país por no haber cantado el himno nacional antes de un partido, después del conflicto por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán.

Cinco de las solicitudes fueron luego retiradas y solo siguieron adelante con la misma dos jugadoras, que se quedaron en el país oceánico.

Activistas pro Derechos Humanos acusaron a las autoridades iraníes de haber presionado a las familias de las deportistas con llamados a sus padres para que asistieran a interrogatorios.

"El régimen iraní comenzó a amenazar a sus familias, que de alguna forma fueron tomadas como rehenes. Por ese motivo se vieron obligadas a retirar la solicitud de asilo y a volver a Irán", escribió en redes sociales Shiva Amini, una exfutbolista internacional iraní que vive ahora en el exilio y que trabaja en favor de los derechos de las mujeres.

Varios miles de iraníes, muchos de ellos con banderas, se reunieron este jueves en la plaza Valiasr de Teherán para recibir a las deportistas, según imágenes difundidas por la televisión de Estado.

"Mi decisión. Mi patria", se podía leer en un panel gigante en la plaza que muestra a las jugadoras llevando el hiyab islámico y saludando a la bandera de Irán.

Llegadas en autocar, las futbolistas, con atuendo oscuro y con el velo obligatorio, recibieron flores antes de subir a un escenario.

"Lo que es seguro es que esas deportistas son fieles a la patria, a la bandera, al Guía y a la revolución", afirmó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, rodeado de las integrantes del equipo.

- "Bienvenidas a Irán" -

"Todos los iraníes las esperaban. Bienvenidas a Irán", añadió la portavoz del gobierno iraní, Fatemah Mohajerani, una de las mujeres más destacadas de la escena política iraní.

Teherán acusa a Australia de haber incitado a las deportistas a pedir el asilo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró el miércoles que las jugadores habían "decepcionado a los enemigos" de la República islámica, al resistir a "las trampas y las intimidaciones de los elementos anti-Irán".

Después de haber salido de Australia, el equipo estuvo en Kuala Lumpur, Malasia, antes de volar el lunes hacia Omán, desde donde tomaron un vuelo el martes a Estambul.

La delegación llegó el miércoles a Irán tras haber cruzado la frontera con Turquía. Desde allí recorrieron 900 kilómetros por carretera, hasta la capital Teherán.

En la Copa de Asia femenina, Irán quedó eliminado en la fase de grupos con tres derrotas en igual número de partidos, ante Corea del Sur, Australia y Filipinas.