En el partido que abre la jornada de los cuartos de final del Concacaf W Championship 2026, la Selección mayor femenina de fútbol de Panamá perdió 4-0 ante su similar de Canadá.

El encuentro, disputado en EE.UU., era clave no solo para alcanzar las semifinales del torneo, sino que entrega boletos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Con la derrota, la selección femenina de Panamá jugará el próximo miércoles 2 de diciembre el Play-In para alcanzar su cupo al repechaje mundialista. Su rival saldrá del perdedor entre México y Haití, quienes jugarán esta tarde.