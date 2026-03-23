La Sele Sub-17 inicia hoy preparación para juegos

ML | Felipe Baloy, DT de la Selección Masculina Sub-17 de fútbol de Panamá, llamó a 29 jugadores, todos de equipos locales, a un nuevo microciclo de entrenamientos con miras a los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en Ciudad de Panamá, del 12 al 25 de abril.

Las prácticas comprenden desde hoy hasta el 25 de marzo, de 8 a.m. a 10 a.m. en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park. En torneo de fútbol masculino, que se jugará en el Estadio Rommel Fernández y el CAR de Juan Díaz, participarán: Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá.

Nuestra ‘sele’ debutará el 13 de abril frente a Paraguay. Su segundo partido será el 15 de abril frente a Bolivia. Y cierra la ronda de grupos el 17 de abril ante Argentina.