REDACCIÓN | Los seleccionados de fútbol de Panamá sumaron ayer un nuevo día de entrenamiento en las instalaciones del Nottawasaga Resort, complejo en New Tecumseth, en Ontario, Canadá, convertido en el campamento base del equipo de cara a su debut mundialista el 17 de junio ante Ghana, en el Estadio Toronto, en Toronto.

La sesión de practica arrancó a eso de las 4:30 p.m. (hora local) y se extendió por unas dos horas. La jornada estuvo marcada por la visita de decenas de fanáticos, que compartieron con los jugadores.

Se conoció que Luis Mejía y Adalberto Carrasquilla siguen en trabajos de recuperación de sus respectivas molestias físicas. El resto, 26 futbolistas, participaron en el entreno.