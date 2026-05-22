La revancha Warholm-Alison Dos Santos atrae los focos en Xiamen

Llega el segundo asalto: después de que el brasileño Alison Dos Santos ganara el pulso al noruego Karsten Warholm el pasado fin de semana en el arranque de la Liga de Diamante de atletismo en Shanghái/Keqiao, ambos vuelven a medirse el sábado en Xiamen.

Será en la segunda etapa del circuito y la última del díptico de reuniones en China con las que se levanta oficiosamente el telón de la temporada al aire libre.

Si en el fin de semana de apertura el sueco Armand Duplantis estaba en liza y acaparaba la atención, en esta ocasión el salto con garrocha no está en el programa y el pulso Dos Santos-Warholm se presenta como el plato fuerte de la velada.

"Claro que me hubiera gustado ganar (el pasado fin de semana). Pero bueno, era la primera carrera de la temporada y voy por el buen camino", sonrió Warholm en su conferencia de prensa previa a la reunión de Xiamen.

Hay una diferencia importante entre la carrera de Keqiao y la que disputarán este sábado: la primera fue en 300 metros vallas, una distancia inusual y poco disputada, y ahora será en 400 metros vallas, la prueba oficial en los grandes campeonatos y en la que ambos son especialistas.

"Con Alison en la línea de salida nunca te puedes dormir en tus laureles. Nunca tendrás una carrera fácil y eso es motivador", afirmó el noruego.

Dos Santos, actual bronce olímpico y plata mundial de los 400 metros vallas, se presenta como la principal estrella latinoamericana en esta reunión, donde los otros nombres destacados para la región serán el mexicano Uziel Muñoz, subcampeón mundial el año pasado en lanzamiento de bala, y la colombiana Flor Ruiz, subcampeona mundial en 2023 en el lanzamiento de jabalina.

- Crouser está de vuelta -

En el caso de Uziel Muñoz, su gran rival el sábado será el estadounidense Ryan Crouser, vigente triple campeón olímpico y mundial de su prueba, que no participó en ninguna etapa del circuito de la Liga de Diamante de 2025 por una lesión en el codo, reservándose para llegar a tiempo al Mundial de Tokio del pasado septiembre, donde se colgó el oro.

"La preparación ha estado con altibajos, no todo ha ido perfecto. Todas las piezas del puzzle están ahí, pero ahora habrá que montarlo", explicó Crouser ante la nueva temporada.

Será uno de los principales nombres a seguir, al igual que sus compatriotas Cordell Tinch y Jamal Britt en los 110 metros.

El pasado fin de semana, Britt venció a Tinch, campeón mundial de la prueba, y ese último llega ahora con sed de revancha.

Otro de los grandes nombres de las vallas, el español Quique Llopis, subcampeón mundial indoor en 60 metros el pasado marzo, solo pudo ser séptimo en Keqiao y también espera sacarse la espina.

- ¿Récord mundial en los obstáculos? -

A menudo eclipsado por el brillo de otras pruebas, los 3.000 metros obstáculos fueron protagonistas en Keqiao y en Xiamen la lista de participantes es todavía más densa, con la presencia de la campeona olímpica bareiní Winfred Yavi, la campeona mundial keniana Faith Cherotich y la ugandesa Peruth Chemutai, campeona olímpica en 2021.

Según los organizadores, las tres aspiran a un gran crono o incluso a batir el récord del mundo femenino, que ostenta desde 2018 la keniana Beatrice Chepkoech (8:33.32).

Yavi (mejor marca persona de 8:44.39), Chemutai (8:48.03) y Cherotich (8:48.71) son respectivamente la segunda, tercera y cuarta mejores de la historia en esta distancia.