La República Checa alcanzó las semifinales de la Copa Davis gracias a las victorias de Tomas Machac y de Jiri Lehecka en los duelos individuales del cruce de cuartos ante Canadá, este martes en Bolonia.

Con estos dos triunfos, el equipo centroeuropeo selló su plaza en semifinales antes del dobles, que no será decisivo.

La República Checa, doble ganadora del torneo (2013 y 2014), se enfrentará en semifinales a Italia, vigente triple campeona, o a Corea del Sur, la invitada sorpresa de esta Final 8.

Machac (59º ATP) aportó el primer punto para Chequia al derrotar a Liam Draxl (154º) por 6-2, 3-6 y 6-2.

A continuación fue el turno de los números uno de cada equipo: Jiri Lehecka (14º) por el lado checo, Felix Auger-Aliassime (17º) por el canadiense, para el segundo individual, que cumplió con todas las expectativas.

En un partido intenso y de gran nivel, el ex número 4 mundial Auger-Aliassime llevó la iniciativa en el primer set, en el que dispuso de nueve bolas de break frente a tres de Lehecka.

Ninguno de los dos jugadores logró convertir ni una sola, y Lehecka se hizo con el control en el tie-break, que ganó encadenando un ace y un servicio ganador en los dos últimos puntos.

Lanzado, el checo, extremadamente sólido, le arrebató en el segundo set el primer juego de saque al canadiense para adelantarse 3-0, y luego dispuso de varias bolas de doble break, antes de enviar a su equipo a semifinales imponiéndose por 7-6 (7/4) y 6-3.