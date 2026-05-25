La promesa del tenis español Rafa Jódar debuta con triunfo en Roland Garros

Rafael Jódar, gran promesa del tenis español, debutó este lunes en Roland Garros con un expeditivo triunfo en tres sets (6-1, 6-0 y 6-4) ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic en poco más de hora y media de partido.

El joven madrileño de 19 años, que en su primera temporada como profesional ocupa ya le puesto 29 de la ATP tras un destacado inicio de temporada, que incluye un primer título en Marrakech, no dio opción a su rival, al que sólo concedió una bola de break y la salvó.

Tras ponerse 2 sets arriba en menos de 50 minutos de juego, Kovacevic elevó su nivel en el tercer set, pero no pudo devolver el primer break de Jódar en el primer juego del parcial y el español cerró la victoria en su primer partido en el Grand Slam sobre arcilla.

Ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, doble ganador en Roland Garros, Jódar es una de las principales bazas del tenis español para hacer algo destacado en París.

Su presencia en la capital francesa ha despertado mucho interés, como demuestra el hecho de que se formaran largas colas de aficionados para intentar acceder a la pista N.12, una de las anexas y más pequeñas del complejo de Roland Garros, para ver en directo las evoluciones de Jódar.

En segunda ronda, Jódar se enfrentará al australiano James Duckworth (N.81).

El veterano Pablo Carreño (34 años y N.89 de la ATP) también superó la primera ronda tras lograr un triunfo de prestigio ante el checo Jiri Lehecka (N.12) en tres sets, por 6-3, 7-6 (7/3) y 6-3.