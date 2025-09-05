La presencia de Trump en la final del US Open "es un privilegio", dice Alcaraz

Tras vencer el viernes a Novak Djokovic en semifinales del US Open, el español Carlos Alcaraz consideró que la esperada presencia de Donald Trump en la final el domingo es "un privilegio" para este torneo de Grand Slam.

En búsqueda de su segundo título en Nueva York, el español hizo un reconocimiento a Djokovic en su conferencia de prensa y dijo que ganarle "siempre es especial".

Pregunta: ¿Al haber jugado contra Djokovic, tiene la sensación de haber ganado algo más que una semifinal del US Open?

Respuesta: "Ganarle a Novak siempre es especial, creo que es la primera que lo hago en pista rápida. Pero no siento que haya ganado algo más que una semifinal de Grand Slam".

P: ¿Qué le parece que Djokovic haya llegado a cuatro semifinales de Grand Slam esta temporada con casi 40 años?

R: "Es impresionante lo que ha hecho, que nos haya desafiado de esta manera. Siempre le digo que físicamente parece tener 25 años".

P: ¿Cómo valora su momento actual y el de Jannik Sinner, su posible rival por tercera final de Grand Slam seguida?

R: "Estamos a un nivel muy alto, los resultados lo muestran. A la gente del circuito les estoy dando un mensaje de que este es mi nivel, no es algo excepcional que haya pasado uno o dos torneos (...) Pero no es mi máximo nivel, aun me queda margen".

P: Se espera que Donald Trump asista a la final el domingo. ¿Cómo cree que se sentirá jugando frente al presidente de Estados Unidos?

R: "Creo que es un privilegio para los torneos tener al presidente de cada país apoyándolos, apoyando al tenis.

Yo intentaré no darle mucha atención, no quiero ponerme nervioso por ello, pero para el US Open y para el tenis es muy bueno que venga el presidente".