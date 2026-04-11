La París-Roubaix femenina también el domingo: pros y contras

Por primera vez, la París-Roubaix femenina se correrá el domingo, coincidiendo con la versión masculina, una decisión de los organizadores para racionalizar costes que tiene sus defensores y también sus detractores, temerosos de que la prueba pierda protagonismo.

Desde la primera edición en 2021, las mujeres corrieron la prueba la víspera de la prueba masculina, más que centenaria, con lo que todo el protagonismo del sábado era para las ciclistas.

Por ejemplo, la francesa Pauline Ferrand-Prévot acaparó todos los focos de los medios galos en 2025 con su victoria sorpresa en el velódromo de Roubaix, la víspera del tercer entorchado de Mathieu van der Poel.

Este año va a ser diferente. Las ciclistas saldrán desde Denain, ya en el norte, y llegarán aproximadamente una hora y media después que los hombres, que partirán desde Compiègne, en la región parisina, y recorrerán casi 115 km de más.

- Reducir costes -

Celebrar dos pruebas el mismo día plantea un desafío logístico, "un rompecabezas", en palabras del director de la prueba, Thierry Gouvenou, máxime cuando los júnior y los sub-23 (hombres) también correrán ese mismo día: en total, cuatro carreras.

La razón es esencialmente económica, después de que la París-Roubaix femenina perdiera a su patrocinador principal, Zwift, que ha preferido centrarse en el Tour de Francia femenino: "El hecho de tener las dos pruebas el mismo día, está claro que racionaliza los costes", admite Franck Perque, director de la París-Roubaix femenina.

Celebrar las dos pruebas la misma jornada permite compartir los servicios de seguridad y fuerzas del orden.

"En dos días también cortábamos muchísimas carreteras. Había quejas, instrucciones al respecto", añade Perque.

El cambio, sin embargo, no gusta a todo el mundo: "A mí me gustaba cuando las chicas tenían su propia jornada. Es una pena", lamenta la campeona de Francia en 2023, Victoire Berteau, ausente en esta edición por lesión.

"Primero, vamos a pasar las últimas por sectores (adoquinados, 20 en total, con 33 km) que pueden estar un poco más 'sucios'. Y para los espectadores no es práctico; mi familia solía ir a la salida, a la llegada e incluso a un sector adoquinado en medio. Con los hombres corriendo justo antes, simplemente no es posible", lamenta Berteau, originaria de la región.

- "No es práctico" -

De hecho, hacer que las dos carreras pasen en un margen de tiempo tan corto provoca algunos sudores fríos a los organizadores de Amaury Sport Organisation (ASO): "Nuestro principal temor es que los espectadores se impacienten y abandonen el recorrido después de la carrera masculina. De verdad les pedimos que esperen hasta después de la carrera femenina", insiste Gouvenou.

Los organizadores se muestran más tranquilizadores respecto al estado de los sectores adoquinados tras el paso de los hombres: "Tendremos vehículos intercalados que se encargarán de garantizar la seguridad y las buenas condiciones de la carretera", dice Perque.

Al final, la París-Roubaix hace como los otros Monumentos que tienen versión femenina —el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Milán-San Remo—, donde ambas carreras se disputan el mismo día.

"En términos de audiencia televisiva, creo que vamos a salir ganando", considera Franck Perque.

"El año pasado tuvimos un pico de aproximadamente dos millones de telespectadores (en Francia). Creo que, pasando justo después de los hombres, la gente se quedará delante del televisor. Y a pie de carretera, también habrá más público que el sábado".