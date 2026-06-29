La neerlandesa Steenbergen bate el récord mundial de 100 m libres de natación

La nadadora neerlandesa Marrit Steenbergen batió el récord del mundo de los 100 metros libres, con un crono de 51 segundos y 68 centésimas, este sábado en Roma.

Mejora así en tres centésimas la anterior plusmarca, los 51.71 que había conseguido la sueca Sarah Sjöstrom en 2017.

Steenbergen, de 26 años y campeona mundial de 100 metros libres el año pasado en Singapur, será la favorita al oro en esta prueba en el Europeo de natación de París, que se celebra en el centro acuático de Saint-Denis del 10 al 16 de agosto.

Allí tratará de sacarse la espina de lo vivido en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde solo pudo ser séptima en los 100 metros.

"Es una sensación extraña. Sabía que estaba cerca (del récord) pero cuando vi el tiempo en la pantalla me pregunté si era algo real. Y entonces el público se puso a gritar y comprendí que sí, que era real", declaró Steenbergen este sábado a la televisión italiana.

Su hazaña llegó en el Trofeo Settecolli de la capital italiana, donde la neerlandesa mejoró su mejor marca en 18 centésimas, llevándose el triunfo por delante de la hongkonesa Siobhan Haughey (52.52) y de la italiana Sara Curtis, que estableció un nuevo récord de su país (52.69).