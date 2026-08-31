“La Madre” Zárate va por el cinturón Amateur LATAM de la MMA

Panamá tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en las artes marciales mixtas. Este viernes 4 de septiembre, en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon de la Cinta Costera, se enfrentarán dos guerreras por el Campeonato Amateur Femenino de MMA (135 lb): la panameña Ashley “La Madre” Zárate y la colombiana Jenny Fernanda Rangel.

Zárate llega como una atleta híbrida. Luchadora y boxeadora de formación, recientemente incursionó también en el levantamiento de pesas, disciplina donde obtuvo el segundo lugar en una competencia de Bench Press. “Entendí que la fuerza no es solo levantar peso, es levantar la cabeza después de caer”, aseguró. Para ella, las MMA son “su casa” porque integran todo lo que apasiona: técnica, lucha y golpeo.

Sobre su rival, se limitó a señalar que “es una guerrera y la respeto”. Respecto a su estrategia, prefirió guardar reserva: “Trabajo en silencio. Voy preparada para todas las áreas: estoy fuerte en lo técnico y en lo mental. El 4 de septiembre se darán cuenta”.

Ashley equilibra sus entrenamientos combinando bloques de fuerza, técnica, cardio y recuperación, sacrificando horas de sueño y tiempo en familia. “Lo hago porque esto es lo que amo”, comentó. Tras la pelea, su objetivo es claro: conquistar el cinturón LATAM, defenderlo y convertirse en un referente para las niñas de Panamá. Asimismo, aspira a seguir ejerciendo su maternidad, continuar sus estudios y demostrar que se puede ser atleta, madre y mujer de forma simultánea.

“Después del 4 de septiembre vuelvo por más”, adelantó la panameña, quien no descarta regresar al bench press y a la lucha. Por lo pronto, toda su energía está enfocada en el choque entre Colombia y Panamá: dos guerreras y un solo cinturón.