La leyenda Sébastien Ogier gana el Rally de la Acrópolis

El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) impuso su experiencia a lo largo del fin de semana en Grecia para conquistar el Rally Acrópolis el domingo, por delante del belga Thierry Neuville (Hyundai).

En una prueba en la que los pilotos sufrieron de nuevo la fragilidad de los neumáticos Hankook, el nueve veces campeón del mundo se impuso con 58,3 segundos de ventaja sobre Neuville, que sufrió un pinchazo el domingo mientras mantenía el pulso al francés.

El podio fue para el japonés Takamoto Katsuta.

En la clasificación del campeonato, el galés Elfyn Evans (Toyota) conserva el liderato pese a su séptima posición en Grecia, luego de haber abierto la pista el viernes, una gran desventaja en rallies sobre tierra.

Pero ahora Evans solo tiene siete puntos de ventaja sobre Katsuta, segundo en el campeonato. Ogier es tercero, a 33 puntos del líder.