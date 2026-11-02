La judoca Kristine Jiménez gana medalla de bronce en el Open Panamericano de Judo en Estados Unidos

La judoca panameña Kristine Jiménez conquistó la medalla de bronce en el Open Panamericano de Judo, celebrado en Gainesville, Florida, Estados Unidos, bajo el aval de la Federación Internacional de Judo.

Jiménez compitió en la categoría de -57 kilogramos, en la cual el oro correspondió a la brasileña Giovanna Falavena y la plata a la venezolana Audreys Pacheco. En la misma competencia, su compatriota Ronal González ocupó la quinta posición en la división de -73 kilogramos.

Tras su destacada actuación, la atleta veragüense expresó en sus redes sociales: “Poquito a poquito, con trabajo, paciencia y la mente puesta en lo que viene. Seguimos construyendo, aprendiendo y disfrutando del proceso”.