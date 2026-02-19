La JCJ entrega las licencias y credenciales en el hipódromo

Más de 60 profesionales de la hípica aprovecharon la primera jornada de entrega de licencias y credenciales a entrenadores, jinetes, galopadores, dueños de caballos, veterinarios entre otros, que se realizó el miércoles 11 de febrero.

Al término de la actividad, que se extendió de 10:30 a.m. a 2:00 p.m., se contabilizó que 62 personas se beneficiaron de esta iniciativa de la secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), dirigida por Ventura Vega Batista, y que fue coordinada por la Comisión Nacional del Carreras.

Datos oficiales indican que 35 dueños caballos se tomaron la fotografía y recibieron su credencial, en tanto que se fotografiaron y entregaron licencias a 24 entrenadores y a un jinete.

En cuanto a los agentes de montas, dos acudieron al llamado reglamentario de renovar sus documentos al inicio de cada año.

Otros profesionales como veterinarios y galopadores no se presentaron a cumplir el trámite para adquirir sus credenciales.

El objetivo de esta acción es hacer más cómodo el trámite para los interesados, proporcionar un documento de identificación a quienes realizan actividades relacionadas con los caballos de carrera, establecer controles de orden y seguridad, además de percibir los pagos por derecho, cuyo cobro corresponde a la Junta de Control de Juegos, a través de la Comisión Nacional de Carreras.

Hay que destacar que, al momento de esta maniobra, 94 dueños de caballos habían cancelado el pago de su credencial, válida para 2026; mientras que 77 entrenadores hicieron lo mismo, en tanto que la lista de jinetes apenas iba por 11.

Es decir, que 59 dueños, 53 entrenadores y 10 jinetes, que están paz y salvo, no alcanzaron a venir a recibir el documento correspondiente, por lo que próximamente se informará sobre la fecha de la segunda jornada de esta campaña, organizada por la JCJ para facilitarle esa gestión a los profesionales de la hípica nacional.