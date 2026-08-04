La indumentaria de las corredoras del Tour será controlada antes de la crono del martes

La indumentaria de las corredoras del Tour de Francia femenino será controlada antes de la cuarta etapa, una contrarreloj el martes, para evitar modificaciones que proporcionen ventajas aerodinámicas.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) quiere asegurarse de la ausencia de cualquier modificación de la morfología a la altura del pecho que pueda proporcionar una ganancia aerodinámica, según tuvo conocimiento la AFP el lunes por la noche.

Los distintos equipos recibieron un comunicado de la UCI en el que se indica que se prestará "especial atención al cumplimiento del artículo 1.3.032 del reglamento de la UCI".

La normativa tiene que ver con "los elementos no esenciales y la ropa u otros artículos/accesorios llevados por un corredor que puedan modificar la morfología".

Los comisarios prestarían especial atención a la presencia de sujetadores con relleno que, al aumentar la superficie del pecho de las atletas, permitirían una ganancia aerodinámica.

Esta contrarreloj podría deparar una primera selección entre las aspirantes a la victoria final, el 9 de agosto en Niza, en una prueba contra el reloj de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon.