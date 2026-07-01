La hora de Pulisic para Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina

Brillante en el arranque del Mundial 2026, Estados Unidos se cruza en dieciseisavos con Bosnia-Herzegovina el miércoles a la espera de una gran actuación de su estrella, Christian Pulisic.

Pulisic, que juega de mediapunta o de delantero, es a los 27 años la figura de referencia de una generación estadounidense que ilusiona al país coanfitrión principal de esta Copa del Mundo.

Tras una primera fase en la que se vio lastrado por un golpe en el gemelo sufrido en el debut de Estados Unidos en el torneo, el jugador del AC Milan aspira a dejar su huella en esta fase de eliminación directa, una oportunidad única en casa.

El miércoles, a las 17H00 locales (00H00 GMT del jueves), en el Levi's Stadium de Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, podrá empezar a dejar su marca.

- Omnipresente en la televisión -

Omnipresente en los anuncios que jalonan las retransmisiones televisivas, especialmente junto a Lionel Messi para una marca de cerveza, Pulisic, apodado "Capitán América" por la prensa, había empezado el torneo de forma impecable el 12 de junio, mostrándose incontrolable durante 45 minutos en la goleada 4-1 ante Paraguay, en el origen del primer gol antes de dar una asistencia a Folarin Balogun.

Pero en el entretiempo tuvo que salir, tocado en el gemelo izquierdo.

Tras una semana de descanso y ausente en la victoria 2-0 contra Australia, Pulisic volvió el jueves al ingresar en el transcurso del triunfo 3-2 ante Turquía, un partido sin trascendencia, para recuperar ritmo.

El seleccionador Mauricio Pochettino podrá contar con su estrella a pleno el miércoles para buscar volver a octavos de final, instancia que ya alcanzó el Team USA en Catar 2022.

- "Desequilibrar" -

De ascendencia croata por parte de su abuelo materno, Pulisic nació en Hershey, Pensilvania, e incluso obtuvo la nacionalidad croata para poder debutar en la Bundesliga en 2016, a los 17 años, con el Borussia Dortmund, y evitar ser considerado como jugador extracomunitario.

Este trotamundos también vivió un año cerca de Oxford durante su infancia, antes de regresar al Reino Unido para jugar en el Chelsea entre 2019 a 2023, ganando de paso la Liga de Campeones de Europa 2021.

Su siguiente parada fue Italia y el AC Milan. Autor de 42 goles con el equipo lombardo desde su llegada, esta temporada ha bajado el ritmo con ocho tantos, pero ni uno desde el inicio de 2026.

Fundamental en la selección, suma 88 presencias en ella y 33 goles, antes de los partidos más importantes de su carrera en el Mundial 2026.

- Bajraktarevic, un viejo conocido -

Su capitán, Tim Ream, espera a una Bosnia "fuerte y física, que no está aquí por casualidad".

"Habrá que hacer circular el balón rápidamente, intentar desequilibrarlos", afirmó el lunes el defensa durante una rueda de prensa en el campo base de Irvine, cerca de Los Ángeles.

"De todas formas nos ponemos mucha presión, tanto en la fase de grupos como en la fase final, eso no cambia. Si repetimos lo que hemos hecho hasta ahora, nos colocaremos en la mejor posición posible para clasificarnos", añadió, consciente de que su equipo ha causado una buena impresión con un juego ofensivo bien trabajado.

Los estadounidenses se reencontrarán con un rostro muy conocido: el extremo del PSV Eindhoven Esmir Bajraktarevic, de 21 años, nacido en Wisconsin, que pasó por las selecciones juveniles de Estados Unidos e incluso llegó a disputar un partido con la absoluta en 2024 antes de decantarse por el combinado balcánico.