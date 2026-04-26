La golfista estadounidense Nelly Korda gana el primer major femenino del año

La golfista estadounidense Nelly Korda, número dos del mundo, se coronó este domingo en el Chevron Championship de Houston, Texas, el primer major femenino de la temporada, y alcanzó con este el tercer Grand Slam de su carrera.

La ex número uno del mundo se alzó con la victoria en este certamen por segunda vez después de 2024, tras haber triunfado ya en el LPGA Championship en 2021.

Korda, de 27 años, lideró la clasificación desde la primera ronda del jueves y llegó a la ronda final del domingo con una cómoda ventaja de cinco golpes.

En el Memorial Park de Houston firmó una tarjeta de 70 golpes —dos bajo par— y se impuso sobre la china Yin Ruoning y la tailandesa Patty Tavatanakit, que compartieron el segundo lugar.

"Sinceramente, tener una ventaja tan amplia no es fácil", comentó Korda. "Definitivamente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar mentalmente. Simplemente estoy feliz de haberlo logrado".

Korda había igualado el récord de puntuación del torneo tras 54 hoyos con un total de 16 bajo par, y abrió la ronda final con un birdie de recuperación en el hoyo 1, un par 5.

"Lo que no dejaba de repetirme a mí misma era que realmente quería alzar este trofeo, porque quiero demostrarles a los niños que nos ven desde casa que no pasa nada por fallar putts cortos y, aun así, ganar un major", afirmó.

La victoria da continuidad a una sólida temporada 2026, en la que Korda se coronó en el Torneo de Campeonas que inauguró el año y finalizó en segundo lugar en sus otras tres participaciones.

Además, el triunfo le asegura el salto al primer puesto del ranking mundial, desbancando a la tailandesa Jeeno Thitikul, quien no logró superar el corte esta semana.