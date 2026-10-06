La Fórmula 2 llegará a México en 2027 como complemento del Gran Premio de F1

El campeonato mundial de Fórmula 2 se correrá por primera vez en México a partir de la temporada 2027, anunció el lunes la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

La capital mexicana albergará la decimosegunda de catorce fechas del próximo serial de plata, entre el 29 y el 31 de octubre de 2027. Será un complemento del Gran Premio de Fórmula 1 en el tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez.

La FIA anunció a la vez la incorporación de una carrera en Estambul, también en octubre próximo.

"La incorporación de la Ciudad de México a nuestro calendario de la Fórmula 2 2027 permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias", dijo Bruno Michel, director ejecutivo del serial, en una rueda de prensa en Ciudad de México.

El campeonato de Fórmula 2 comenzó en 2017 como semillero para los jóvenes pilotos con talento y aptitudes para llegar a la F1.

En la temporada inaugural participaron diez escuderías. Ese año corrieron el monegasco Charles Leclerc y el tailandés Alexander Albon, quienes actualmente compiten en la Gran Carpa con Ferrari y Williams, respectivamente.

Bajo la antigua denominación de GP2 Series (2005-2016), pugnaron el británico Lewis Hamilton y el alemán Nico Rosberg, quienes posteriormente fueron campeones mundiales en la máxima categoría del automovilismo.

En la actual temporada de F2 participan once equipos y en la plantilla de pilotos se encuentran los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León, los brasileños Rafael Câmara y Emerson Fittipaldi, el paraguayo Joshua Dürksen y el colombiano Sebastián Montoya.

El mexicano Sergio Pérez, actualmente al volante de un Cadillac en la F1, también fue corredor de la GP2 Series.