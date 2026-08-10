La FIFA contraataca y denuncia "un esfuerzo concertado para socavar a su presidente"

La FIFA contraataca y denuncia "un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavarla a ella y a su presidente", Gianni Infantino, este sábado en un comunicado, en medio de la tormenta provocada por el proyecto abortado de abrir la institución a inversores privados.

Infantino, candidato a su propia sucesión al frente de la FIFA en 2027, ha sido duramente criticado, especialmente por la UEFA, que mantuvo el jueves su amenaza de boicotear las Copas del Mundo al considerar insuficiente la mera retirada del controvertido proyecto.

El italo-suizo no encuentra tregua desde el fracaso de su plan de abrir la FIFA a inversores privados.

Por ahora único candidato declarado, debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido en marzo por cuatro años en un cargo que ocupa desde 2016.

- Acusaciones de favoritismo -

El último golpe lo sufrió el viernes, cuando el Telegraph publicó que el mandamás del fútbol mundial, secretario general de la UEFA de 2009 a 2016, habría utilizado su poder para garantizar el ascenso de una empleada de la institución con la que mantenía una relación íntima.

Según este artículo, Infantino lo ha desmentido categóricamente.

El diario británico, que no cita sus fuentes, relata que esta empleada, después de ser promovida durante un tiempo en la UEFA, recibió una "indemnización de seis cifras" en el momento de su salida —en un año no precisado—, además del pago de gastos de escolaridad en una escuela de negocios por un importe de unos 50.000 euros (57.800 dólares).

Contactada por la AFP, la confederación europea admitió "que se efectuó un pago" en ese momento, "acompañado de la liquidación de los gastos de un programa de MBA en una escuela de negocios local".

Sin mencionar este artículo, la FIFA respondió en su comunicado del sábado: "Informaciones recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y aseveraciones claramente falsas sobre la FIFA y su Presidente".

"La especulación y la insinuación no deben presentarse como hechos, y la repetición no convierte una acusación en verdad", añadió.

- Apoyo de Conmebol y CAF -

La instancia que rige el fútbol mundial comenzó su comunicado recordando el apoyo que le han ofrecido las confederaciones de Sudamérica (Conmebol) y África (CAF), subrayando que "no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relativo a la elección del presidente de la FIFA que sea incompatible con los estatutos".

"Aquellos que no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deben tratar de lograr, mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación, lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos de la FIFA", añadió.

La contundente respuesta de la FIFA llega cuatro días después de una reunión de crisis en Marruecos que concluyó con "pleno apoyo" de la dirección a su presidente y "disculpas por los errores" relacionados con la toma de decisiones en el proyecto de privatización.

"No fue nuestra intención que el Consejo ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, que debería haberse gestionado de otra manera", afirmó el organismo.

- Boicot y petición de dimisión -

No fue suficiente.

Un día después la UEFA reiteró su boicot a las competiciones de la FIFA, incluidas los Mundiales, subrayando "la pérdida de confianza" en Infantino.

El ítalo-suizo recibió el respaldo de la CAF y el viernes viajó a Cali para asistir a la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, donde encontró el apoyo de la Conmebol.

"No se puede desconocer ese gran trabajo (de Infantino)", dijo el presidente del organismo sudamericano, el paraguayo Alejandro Domínguez, a un medio local en Cali. "Hay que seguir trabajando por el fútbol, con diálogo, no siempre hay que estar de acuerdo".

Horas antes la Federación Noruega de Fútbol (NFF), cabeza de lanza en las críticas hacia Infantino desde hace varios años, pidió su dimisión, anunció su presidenta, Lise Klaveness, vista por algunos observadores como una potencial candidata a su sucesión.