La FEPABA apuesta por Nelson Colón para elevar el básquet de la ‘Sele’ de Panamá

Deportes

Redacción Web
30 de enero de 2026

El puertorriqueño Nelson Colón fue presentado oficialmente este viernes 30 de enero como nuevo coach jefe de la selección nacional masculina mayor de baloncesto de Panamá.

En un acto realizado en la sede del Comité Olímpico de Panamá, en Llanos de Curundú, Ciudad de Panamá, directivos de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), le dieron la bienvenida a Colón y explicaron parte de su plan de trabajo a un grupo de periodistas.

“Es un reto muy grande y hay 4 millones de personas, sin presión, esperando resultados, pero lo importante es entender que esto es un proceso, va a tomar un poco de tiempo, nos vamos a aclimatar y queremos ver a la familia del baloncesto unida”, dijo el entrenador.

Colón reconoció que la situación del equipo no es fácil, tras sumar dos derrotas en sus primeros dos encuentros de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027, en Catar.

“Lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar, hay que prepararnos bien por lo que viene, trabajar un día a la vez, hay que reformar el grupo y ponerlo a jugar un baloncesto de altura y que nos represente dignamente”, indicó.

“Dar esfuerzo y energía no son negociables, lo más importante es la preparación, si tenemos un buen scouting [proceso de evaluar jugadores para identificar su potencial], creo que la ejecución será mucho mejor. En medida que mejoren individualmente, mejorarán el grupo”, dijo el boricua.

“Van a ver una evolución del juego, de cómo verán a un equipo ejecutando, jugando a defensa, moviendo la bola, sin egoísmo y creciendo todos juntos, buscando ese sueño mundialista”, dijo Colón. Añadió que “escuche que hace 20 años, Panamá no ha ido a un mundial, por lo que mi meta a corto plazo es que ese objetivo se cumpla, y ver como florece el básquet en Panamá”.

Por su parte, Luis Blanco, presidente de FEPABA, durante la presentación de Colón, se dirigió a él con palabras de respaldo: “estamos felices e ilusionados de que estés con nosotros. Queremos que te sientas como un panameño más con el sueño que tienen cuatro millones de panameños de volver a una copa del mundo y a los mejores eventos internacionales”.

“Luego de casi dos años y medio después de tomar las riendas de esta federación, intentamos renovar esa ilusión con una visión de mediano y largo plazo, con un técnico que pensamos se adecuada más a las cualidades deportivas de nuestros jugadores y queremos empezar este proceso, que no termina con la eliminatoria al mundial, sino con el desarrollo del baloncesto local, del formativo y queremos un proceso sólido que nos permita llegar a los Juegos Olímpicos y a las copas del mundo, y sumar a las otras selecciones (Sub-15 y Sub-17)”, agregó el dirigente.

La semana pasada, tanto el coach puertorriqueño y la FEPABA anunciaron, a través de redes sociales, el nombramiento en un comunicado.

El nuevo seleccionador llega con una destacada trayectoria internacional, tanto a nivel de equipos como de selecciones. Dirigió previamente a la selección nacional de Puerto Rico, a la que clasificó a la Copa del Mundo FIBA 2023, torneo en el que finalizó en el 12° lugar, y también la condujo a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras consagrarse campeón del Torneo de Clasificación Olímpica de San Juan, jugando como local.

Colón reemplaza al argentino Gonzalo García, desvinculado en diciembre pasado. Bajo su dirección, el quinteto de Panamá perdió sus dos primeros compromisos en la Eliminatoria Mundialista, los dos ante Uruguay, en el grupo D, que comparte con Argentina y Cuba.

El entrenador debutará en el banquillo canalero el próximo 27 de febrero, en el tercer partido de la Eliminatoria Mundialista, cuando se mida a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en la Habana. Luego, chocará de local ante Argentina, el 2 de marzo.

